Бенфика не оказа съпротива на мощния Байерн (видео + галерия)

И в деветия си опит да победи Байерн (Мюнхен) Бенфика не успя. "Орлите" от Лисабон загубиха с 0:2 у дома в мач от първия кръг в група "Е" на Шампионската лига. Точни за баварците бяха Роберт Левандовски в 10-ата минута и Ренато Санчес в 54-ата. Португалецът се възползва от шанса да започне като титуляр и наказа бившия си отбор след перфектна многоходова комбинация на германския гранд.

Бенфика вече има 3 равенства и 6 загуби срещу Байерн в евротурнирите. За последно преди днес двата тима се бяха срещали в Шампионската лига през сезон 2015/16, когато баварците се наложиха с общ резултат 3:2 на 1/4-финалите.

Benfica academy star Renato Sanches nets for Bayern on return to Lisbon #UCL pic.twitter.com/oMcOIBgaVM