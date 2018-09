Тенис Победа номер 499 за Михаил Южний 19 септември 2018 | 20:58 0 0 0 0 0

It's time for 'The Colonel' to go to battle one last time. Mikhail Youzhny is set to retire after the St. Petersburg Open.



“I just tried to fight until the end of [every] match.”



Read Tribute https://t.co/PUHI6BQSAP #ATP #Youzhny pic.twitter.com/dZG0PbYEWt — ATP World Tour (@ATPWorldTour) September 18, 2018 36-годишният Южний, който обяви, че ще сложи край на 20-годишната си кариера след турнира в Санкт Петербург, ще срещне номер 5 Роберто Баутиста Агут (Испания) в спор за място на четвъртфиналите. Баутиста Агут, полуфиналист в надпреварата от предишните три сезона, се справи на старта с италианския квалификант Лука Вани със 7:5, 6:2. the final winning salute? pic.twitter.com/kIBKBVh6cP — The Grandstand (@TennGrand) September 19, 2018 Участващият с "уайлд кард" Стан Вавринка елиминира поставения под номер 4 представител на домакините Карен Хачанов със 7:6(10), 7:6(1). Така той очаква победителя от мача между защитаващия титлата си Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) и Гуидо Пея (Аржентина). Шампионът от 2004 година Михаил Южний (Русия), участващ с "уайлд кард" в тенис турнира на твърди кортове в Санкт Петербург (Русия) с награден фонд 1,24 милиона долара, записа 499-а победа като професионалист след 7:6(6), 6:4 над Мирза Башич (Босна и Херцеговина) в първия кръг.

