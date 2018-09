Тенис Ето програмата на БНТ за Laver Cup 19 септември 2018 | 19:40 - Обновена 0 0 0 0 0

@GrigorDimitrov @LaverCup @midtownathleticclub Such an exciting day! Go, go Grigor! Practice for wins for #LaverCup2018 with #TeamEurope2018 #grigor #dimitrov #grigordimitrov #bulgaria #tennis #tennisplayer #training #practice #motivation #chicago #usa pic.twitter.com/CQUDvDruh0 — MargaritaPetrova (@maggypet1) September 19, 2018

Ето пълната програма на БНТ 3 за срещите от Laver Cup: Петък:

21,00 часа - мач поединично

23,00 часа - мач поединично

03,00 часа в събота - мач поединично

05,00 часа в събота - мач на двойки Събота:

21,00 часа - мач поединично

23,00 часа - мач поединично

03,00 часа в неделя - мач поединично

05,00 часа в неделя - мач на двойки Неделя:

20,00 часа - мач на двойки

22,00 часа - мач поединично

00,00 часа в понеделник - мач поединично

02,00 часа в понеделник - мач поединично Всяка победа в петък ще носи по една точка на дадения отбор. В събота успехът ще се равнява на две точки, а в неделя на три. Ако се стигне до равенство при точките в неделя, ще се изиграе решителен мач на двойки. Отборите:

Европа - Роджър Федерер, Новак Джокович, Григор Димитров, Александър Зверев, Давид Гофен, Кайл Едмънд, Жереми Шарди (резерва)

Капитан - Бьорн Борг

Втори капитан - Томас Енквист Световен тим - Кевин Андерсън, Джон Иснър, Диего Шварцман, Джак Сок, Ник Кириос, Франсис Тиафо, Николас Яри (резерва)

Капитан - Джон МакЕнроу

Втори капитан - Патрик МакЕнроу Изключително престижният и набиращ скорост отборен тенис турнир Laver Cup започва на 21 септември и до края на седмицата ще ангажира вниманието на феновете на спорта по цял свят. Тъй като тази година и Григор Димитров получи честта да защитава “цветовете” на отбора на Европа, БНТ 3 ще излъчи всички мачове от турнира в Чикаго.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1915

1