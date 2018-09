Тенис Вавринка отново напомни на най-добрата си форма 19 септември 2018 | 19:12 0 0 0 0 2 Стан Вавринка изигра един от най-добрите си мачове след завръщането си в Тура и успя да преодолее Карен Хачанов в сблъсък от осминафиналите в Санкт Петербург. Бившият №3 се наложи над четвъртия поставен със 7-6(10) 7-6(1) в много стойностен двубой, продължил два часа и десет минути. A vintage backhand to finish@stanwawrinka edges a tight contest with Khachanov, recording a 7-6 7-6 victory #spbopen pic.twitter.com/k6twc7xBfD — Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2018 Швейцарецът навлезе много добре в срещата, докато съперникът му се нуждаеше от известно време. Хачанов Поведе с 30-0 в първото си подаване, но допусна две поредни непредизвикани грешки, които доведоха до обрат и му се наложи да спасява брейкбол още във втория гейм. Справи се с тази ситуация, но при 1-2 изостана с 15-40 след неуспешен лоб и този път не успя да се измъкне. Успя да си издейства две поредни точки за рибрейк, но и при двете мерникът му отново не бе точен. Стан поведе с 5-2 и бе само на гейм от сет аванс, но ролите в този момент се обърнаха. Карен намали драстично грешките, докато такива започнаха да се промъкват в играта на опонента му. Вавринка загуби две поредни свои подавания на 15, като голяма част от точките идваха именно от неговата ракета. Когато обаче получи право да сервира за спечелването на първата част, Хачанов също влезе в дупка и подари три точки на съперника си – стигна се до тайбрек. That's what we call sport-STAN-ship...@stanwawrinka #spbopen pic.twitter.com/zUJ7c3TRJ4 — Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2018 В решаващия гейм Стан поведе с минибрейк още при първия сервис на противника си и стигна до три сетбола при 6-3, но в първите два руснака издържа, а при третия 88-ият в света изпрати топката далеч извън корта и равенството бе възобновено. Двамата задържаха високо ниво в подаванията си и до 11-10 нови минипробиви нямаше. Тогава обаче четвъртият в схемата изпрати топката в мрежата и Вавринка спечели сета при петата си възможност – 7-6(10). Втората част премина без пробиви, макар и двамата да имаха своите шансове. При 2-2 Хачанов се спаси в труден, дълъг гейм с два брейкбола, а при 5-4 не успя да материализира нито един от двата сетбола, които получи. Стан можеше да поведе с брейк още в следващия гейм, но и той пропиля две възможности, което доведе до нов тайбрек. The approach shot not good enough from #Khachanov and #Wawrinka makes the cross court bh pass with ease



The Swiss breaks to send this to a tie break, 6-6



Watch and bet live at https://t.co/vB1emJKgHI (geo-restrictions apply) pic.twitter.com/Nw5XGFD9e9 — Live Tennis (@livetennis) September 19, 2018 Отново швейцарецът нанесе първия удар и поведе с минипробив още в първата точка. При 0-2 Карен взе рано инициативата и я държа до самия край на разиграването, но защитата на съперника му бе несломима и не се стигна до нов минипробив. За сметка на това още в следващата точка Вавринка изстреля нов безпощаден бекхенд и поведе с 4-0, а последва и непредизвикана грешка от руснака, която му даде правото да сервира за сета. Хачанов отвърна с великолепен минаващ удар от трудна позиция и намали разликата, преди Стан все пак да получи пет мачбола – 6-1. Още първият бе завършен с поредният класически бекхенд на линията в стил на Стан Вавринка – 7-6(10) 7-6(1). Wawrinka MP(@TennisTV ) pic.twitter.com/dJFPhQMps7 — doublefault28 (@doublefault28) September 19, 2018 В следващия кръг Вавринка очаква Дамир Джумхур или Гуйдо Пея. TennisKafe.com

