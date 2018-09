Авто Мания Audi Q8 дебютира в София 19 септември 2018 | 17:56 - Обновена 0 0 0 0 0



Универсален, динамичен и елегантен – размери и пространствена концепция

Дължина 4 986 милиметра, широчина 1 995 милиметра и височина 1 705 милиметра – това са основните размери, характеризиращи новия Audi Q8, който излъчва динамика и престиж като никой друг SUV модел на марката с четирите пръстена до момента. С линията на покрива в стила на спортните купета, новото попълнение в гамата на Audi изглежда много по-нисък от своя събрат Q7. Каросерията на новия модел е с 66 милиметра по-къса, но за сметка на това е с 27 милиметра по-широка от тази на Q7. Забележителната предница, късият заден надвес, големият клиренс от 254 милиметра и впечатляващият размер на колелата с диаметър 795 милиметра излъчват неподправена мощ и динамика.



Голямото багажно пространство и многобройните просторни отделения за съхранение на различни вещи в купето превръщат Q8 в идеален спътник за по-дълги пътувания. Багажникът на новия SUV модел разполага серийно с минимален обем от 605 литра, което може да се увеличи с лекота до 1 755 литра със сгъване на задните облегалки. Това е предостатъчно, за да побере два напречно разположени сета за голф.



Ново лице за Q фамилията







Дизайнът на новия Audi Q8 отразява прогресивния стилистичен език, който марката Audi представи за първи път при новото поколение на A8. Силно изразените контури и атлетично напрегнатите повърхности излъчват усещане за сила, изтънченост и поставят специален акцент върху динамиката на перманентното задвижване на четирите колела quattro.



Дигитален характер – технологии и дизайн на светлините

Клиентите на новия Q8 могат да избират между две използващи LED технология версии на предните светлини. Погледнати отдалеч, разделените на две части фарове изглеждат изключително тесни. Наред с редица други функции, горният им сегмент включва дневните и късите светлини. Дългите са разположени в долната, затъмнена и отместена назад част от светлинния модул. При допълнително предлаганите HD матрични LED светлини, всеки от тях е съставен от 24 отделни светодиода.



При матричната HD LED технология предните и задните светлини се отличават не само с динамична функция на мигачите, но играят изключително впечатляваща роля при заключване и отключване на автомобила. Тяхното хармонично взаимодействие също допринася за динамичния характер на новия SUV модел.



Ефективен двигател - агрегатът 3.0 TDI с технология MHEV



Силовият тракт на новия Audi Q8 демонстрира впечатляваща мощ и висока ефективност, благодарение на новата mild хибридна технология (MHEV). Задвижването включва в състава си литиево-йонна акумулаторна батерия, ремъчен стартер-алтернатор (BAS) и основна бордова електрическа мрежа с напрежение 48 V. Акумулаторната батерия е разположена под пода на багажното отделение и е с капацитет 10 Aч. Динамичният SUV може да се движи по инерция с напълно изключен двигател при скорост в диапазона между 55 и 160 км/ч, а стартер-алтернаторът BAS?позволява мигновено и неусетно за водача и пътниците рестартиране на двигателя по всяко време. В режим на намаляване на скоростта или пълно спиране, BAS преминава автоматично в режим на рекуперация, в който може да възстанови и съхрани в акумулаторната батерия до 12 кВт електроенергия. Работният режим на системата старт-стоп започва още при 22 км/ч, а при клиентска експлоатация в условия на реално пътно движение, технологията MHEV е в състояние да намали разхода на гориво с до 0,7 литра на 100 километра.



На европейските пазари новият Audi Q8 ще дебютира с агрегата 3.0 TDI във версията Q8 50 TDI (среден разход на гориво в л/100 км - 6.8 - 6.6, средни емисии на CO2 в г/км - 179-172*). Той развива максимална мощност 210 кВт (286 к.с.) и максимален въртящ момент в размер на 600 Нм. Благодарение на тези показатели, ускорението от 0 до 100 км/ч на големия SUV модел отнема само 6,3 секунди, а максималната скорост достига 245 км/ч. Версията 50 TDI предлага множество технологични решения в различни области. За да се осигури оптимален температурен режим на работа за всяка ситуация на пътя, корпусът на картера и цилиндровите глави разполагат с отделни охладителни кръгове, а при буталата се използва маслено охлаждане с вградени при отливането им канали. Буталните пръстени и буталните болтове са проектирани за постигане на минимално триене, а маслената помпа е с напълно променлив режим на работа. Двигателят е свързан с допълнителната рама на предния мост посредством адаптивни хидравлични тампони. При работа на празен ход те потискат вибрациите с по-мек алгоритъм за погасяване на колебанията, докато при по-високо натоварване използват доста по-строги мерки, благодарение на което мощният TDI впечатлява с безупречни работни маниери независимо от режима на движение.



Предаването на тягата се осигурява от осемстепенна автоматична трансмисия tiptronic с бърза и плавна смяна на предавките. Работата на торсионния демпфер е съобразена с оборотния режим на двигателя и дава възможност за практически пълна компенсация на вибрациите и ефективно шофиране дори при много ниски обороти, а специалните мерки за вентилация дават възможност за употреба в офроуд условия. Електрозадвижваната хидравлична помпа на свой ред позволява на tiptronic трансмисията да превключи на необходимата за рестартиране предавка след режим на движение по инерция с изключен двигател.



Ясно и отчетливо – управление и контролни прибори



Концепцията за управление на функциите в новия Audi Q8 не изисква почти никакви бутони, превключватели и регулатори на арматурното табло и е изцяло фокусирана върху двата сензорни екрана с висока разделителна способност. Този революционен подход позволява на марката с четирите кръга да демонстрира впечатляващ трансфер на безкомпромисните си качествени стандарти към цифровия свят на бъдещето. Горният от двата екрана с диагонал 10,1 инча (с MMI Navigation plus) се използва за управление на инфоразвлекателните приложения и навигационната система, а долният, 8,6-инчов дисплей позволява на водача да управлява отоплението, вентилацията, климатизацията и комфортните функции и дава възможност за свободно въвеждане на текст. През това време ръката на водача може спокойно да лежи на удобния скоростен лост. Концепцията MMI touch response гарантира бърза и надеждна работа с всички съсредоточени в нея функции. Кликването за потвърждение на определена операция може да се усети и чуе, когато функцията бъде избрана с обратна тактилна връзка с пръста на потребителя. Структурата на менютата е интуитивна, логична и хоризонтална като тази при смартфоните - включително възможността за свободно конфигуриране и избор на предпочитани позиции (favorites), вид, структура и съдържание на началния екран.



В допълнение към всичко това, управлението на част от функциите с гласови команди с разговорни фрази превръща Audi Q8 в истински интелигентен събеседник. Системата обработва всички въпроси и команди от страна на водача и неговите спътници по два начина – на основата на съхраняваната на борда информация и с помощта на много по-подробните масиви от данни и изчислителни възможности в облака. Благодарение на това водачът може да изказва своите въпроси и команди напълно свободно, а системата е в състояние например, да разбере смисъла на изречението "Гладен съм" и съответно да даде своите предложения за намиращи се наблизо ресторанти.



Системата MMI navigation plus включва в състава си и цифровия блок на контролните прибори зад волана Audi virtual cockpit , чиито екран с висока разделителна способност и диагонал12.3 инча предлага два режима на работа – класически и навигационен, които могат да се сменят с бутон на многофункционалния волан. На по-късен етап ще се предлага и Audi virtual cockpit plus, който ще се отличава и с трети вид потребителски интерфейс с подчертано спортна графика. Нead-up дисплеят, който също се предлага опционално, проектира най-важната информация (включително и подробни данни за препоръчителната лента за движение в навигационните инструкции) върху предното стъкло директно пред погледа на водача. Снощи на официална премиера в София Audi представи Q8 - най-новият член на Q фамилията. Елегантното SUV Coupé съчетава най-доброто от двата свята - луксозно купе с четири врати и удобната функционалност на големия SUV. 