Тенис Осака се завърна впечатляващо на родна земя 19 септември 2018 | 16:41 0 0 0 0 0 It's the @torayppo quarterfinals for @Naomi_Osaka_ !



Beats @Cibulkova 6-2, 6-1 !#ppo# pic.twitter.com/DXbHECgTtZ — WTA (@WTA) September 19, 2018

20-годишната представителка на домакините, финалистка в надпреварата през 2016 година, стартира устремно със серия от четири поредни гейма и до края доминираше, като пласира 25 печеливши удара и допусна едва 9 непредизвикани грешки.

Така Осака, която стана първата японка с титла от Големия шлем, очаква победителката от мача между осмата в схемата Барбора Стрицова (Чехия) и Анет Контавейт (Естония). Шампионката от "Флашинг Медоус" от миналия сезон и номер 5 в схемата Слоун Стивънс (САЩ) отпадна в първия кръг след поражение от хърватката Дона Векич с 4:6, 4:6.

Квалификантката Алисън Риск (САЩ) пък изненада шестата в схемата Гарбине Мугуруса (Испания) и се класира за четвъртфиналите след категоричен успех с 6:1, 6:2. Следващата съперничка на Риск ще бъде друга бивша номер 1 в световната ранглиста Каролина Плишкова (Чехия). Четвъртата поставена Плишкова обърна във втория кръг Даря Гаврилова (Австралия) с 4:6, 6:4, 6:4. Японката Наоми Осака направи впечатляващо завръщане на корта на родна земя в Токио, след като по-рано през месеца спечели титлата на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставената под номер 3 Осака надделя за час с 6:2, 6:1 над Доминика Цибулкова (Словения) и се класира за четвъртфиналите на турнира "Пан Пасифик" с награден фонд 799 хиляди долара.20-годишната представителка на домакините, финалистка в надпреварата през 2016 година, стартира устремно със серия от четири поредни гейма и до края доминираше, като пласира 25 печеливши удара и допусна едва 9 непредизвикани грешки.Така Осака, която стана първата японка с титла от Големия шлем, очаква победителката от мача между осмата в схемата Барбора Стрицова (Чехия) и Анет Контавейт (Естония). Шампионката от "Флашинг Медоус" от миналия сезон и номер 5 в схемата Слоун Стивънс (САЩ) отпадна в първия кръг след поражение от хърватката Дона Векич с 4:6, 4:6.Квалификантката Алисън Риск (САЩ) пък изненада шестата в схемата Гарбине Мугуруса (Испания) и се класира за четвъртфиналите след категоричен успех с 6:1, 6:2. Следващата съперничка на Риск ще бъде друга бивша номер 1 в световната ранглиста Каролина Плишкова (Чехия). Четвъртата поставена Плишкова обърна във втория кръг Даря Гаврилова (Австралия) с 4:6, 6:4, 6:4.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 188

1