¡No pasarán! - лозунг от 30-те години донесе световна слава на аматьори

Отборът е от Източен Лондон и е съвсем нов - създаден е през юни тази година, когато част от феновете на съществуващия вече ФК Клептън решават да сформират свой тим, недоволни от собственика на вече бившия им любим клуб. Така се ражда Клептън Къмюнити Футбол Клуб, чийто ръководители решават да заложат на нетрадиционен подход при създаването на екипите за гостувания за дебютния им сезон, вплитайки левите си политически убеждения в идентичността на създадения от тях тим.

Дизайнът за втория екип е посветен и вдъхновен на Интернационалните бригади - отрядите от доброволци по време на Гражданската война, които се сражават на страната на Втората испанска република срещу Франсиско Франко и водените от него националисти. От новосформирания Клептън изтъкват, че във въпросните интербригади е имало британски представители като поета Лоури Лий и писателя Джордж Оруел.

По думите на запалянковците, екипът е избран след гласуване и идеята му е да продължи да изповядва ценностите им и основната такава - борбата срещу фашизма, както признава един от тях в лицето на Нейтън Уилямс. В интервю за DW Sports той добавя, че това решение на клуба вероятно ще помогне повече за социализация и дискусия между хората, отколкото за политическите им виждания, а след тов характеризира фланелката като “ш**ана красота”.



Новината за този ход скоропостижно се превръща в хит и при предварително планирани поръчки за не повече от 250 екипа, от Клептън спират да преимат заявки, когато получават цели 5000! Очаквано, огромна част от тях са от Испания.

Дизайнът на екипите е в цветовете не знамето на Интернационалните бригади, а в него е вплетен и основния символ на движението, чийто основен лозунг е “За вашата и нашата свобода”. От Клептън обаче залагат на друг популярен слоган от този исторически период в Испания - ¡No pasarán! (Няма да преминат!), който е изписан на гърба на екипите.

“Първоначално ми харесваха цветовете и визията, а посланието и значението в исторически аспект ме карат да се гордея изключително много, когато обличам този екип”, коментира капитанът на клуба Андрю Ластик.



