Ебдън обмисля да сложи край на кариерата си

Световният шампион по снукър за 2002 година Питър Ебдън обяви, че може и да прекрати кариерата си след края на настоящия сезон 2018/19. “Не съм сигурен колко още време ми остава като играч, защото има влошаващо се заболяване на гръбначния стълб, което понякога ми пречи да стоя прав и въобще да ходя. Ще трябва да преразгледам всичко в края на сезона. Тогава ще имам вече 28 години като професионалист и може би ще е време да сложа край. Ако спечеля титла този сезон, ще е хубаво, защото ще ме изравни с Джими Уайт, който има 10”, каза Ебдън в интервю за World Snooker.

