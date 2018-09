Тенис Наказаха съдията, надъхал Кирьос за обрат в US Open 19 септември 2018 | 15:04 0 0 0 0 0 Популярният съдия Мохамед Лаяни бе наказан от ATP и през следващите две седмици няма да има право да съдийства професионални мачове. Шведският арбитър няма да получи и заплащане за периода, през който е наложена санкцията. Причина за това решение бяха действията на Лаяни по време на двубоя между Ник Кирьос и Пиер Юг-Ербер на US Open, когато той слезе от стола и в продължение на няколко минути се опитваше да мотивира австралиеца, изоставащ със сет и пробив в онзи момент. Впоследствие Кирьос осъществи обрат и спечели мача, но заяви, че действията на Лаяни не са имали никакъв ефект върху играта и настроението му на корта. Мнозина обаче бяха убедени, че Лаяни е прекрачил граница. Ербер бе видимо ядосан след срещата и заяви, че това не е работата на съдията и той е трябвало да остане на стола. Роджър Федерер също се изказа в този дух, подчертавайки, че подобни разговори могат да променят изцяло настройката на тенисиста. Whack job Nick Kyrgios got some help from the chair umpire, Mohamed Layhani the other day and came back to win his match after dogging it. My thoughts here, plus much more engaging sports talk. Join @torontomike and me, and please subscribe for FREE at https://t.co/xiGRVxF8L8 pic.twitter.com/OICtcBvzYn — Mark Hebscher (@Hebsyman) September 1, 2018 Организаторите на US Open не наказаха официално Лаяни, но представиха изявление, в което потвърдиха, че поведението му не е било съобразено с протокола. На шведския съдия не бе поверен и нито един важен двубой до края на надпреварата. Ръководните органи на ATP обаче явно са преценили, че това неофициално наказание не е достатъчно и затова публикуваха следното изявление: „Въпреки че инцидентът се случи на US Open под юрисдикцията на Американската тенис асоциация, казусът все пак подлежи на разглеждане от ATP, тъй като Лаяни е служител на ATP, а нашите високи стандарти се прилагат за съдиите, независимо от турнира, където те работят.“ Лаяни ще пропусне надпреварите в Пекин и Шанхай и ще се завърне в Стокхолм на 15-и октомври. „Мохамед е уважаван съдия от световна класа, но действията му по време на мача поставиха под съмнение собствената му безпристрастност“, заяви Гейл Дейвид Брадшоу, заместник-изпълнителен директор на ATP относно турнири и правилата – „Въпреки че постъпката му бе добронамерена, тя не може да бъде оставена без налагане на дисциплинарна отговорност. Знаем, че той ще си вземе поука от случилото се и с удоволствие ще го приемем обратно през октомври.“ TennisKafe.com

