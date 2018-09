Моторни спортове Крис Мийк е в радара на Toyota за сезон 2018 във WRC 19 септември 2018 | 13:08 - Обновена 0 0 0 0 1 Citroen believes the design of its C3 #WRC car saved Kris Meeke and co-driver Paul Nagle in their huge Rally Portugal crash:https://t.co/MggCK3LrIq — Autosport (@autosport) May 21, 2018 Шефът на Toyota в Световния рали шампионат (WRC) Томи Макинен коментира вероятността уволненият по средата на сезона от Citroen Крис Мийк да попадне в редиците на японския тим в шампионата догодина. Макинен вече е провел няколко разговора с Мийк, който за последно кара във WRC през май месец на рали Португалия. Нов пилот в Toyota почти със сигурност ще бъде нужен догодина, тъй като сегашният им Есапека Лапи е пред финализирането на сделка със Citroen. "Говорил съм с Мийк. Той е една възможност за нас. Предстои ми разговор и с Toyota в Япония, където ще обсъдим и други опции", сподели Макинен. "Със сигурност Крис е много бърз пилот, понякога – прекалено бърз". Toyota вече удължиха договора на топ пилота От Танак, който се превръща в претендент за титлата този сезон след три последователни победи в последните два месеца. В момента се детайлизират и условията на Яри-Мати Латвала, който вероятно също ще продължи работата си в тима. Единственото притеснение за Макинен по отношение на привличането на Мийк е свързано с отношенията между Мийк и Танак като евентуални съотборници. "Знам, че Крис е пилот, който иска да побеждава много. Въпросът е, че ние вече имаме такъв пилот. Каква комбинация би се получила между тях тогава", допълни Макинен.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 467

1