Де Хеа за бъдещето си: Чувствам се обичан в Манчестър Юнайтед

David De Gea refuses to commit himself to Man United https://t.co/I8ICgLVx6w pic.twitter.com/YpWtNmdwMR — The Sun Football (@TheSunFootball) September 18, 2018

"Никога не слушам глупостите, които се говорят, коментира той слуховете. - Обикновено не слушам това, което се говори за мен. Концентриран съм върху работата си и се опитвам да помогна на отбора." Вратарят на Манчестър Юнайтед заяви, че се чувства отлично на “ Олд Трафорд ”. Той сподели това в отговор на въпрос дали ще остане още дълго в клуба. Според английските медии в изказването си испанеца е отказал да каже, че ще се обвърже дългосрочно с "червените дяволи". Договорът на Де Хеа с Юнайтед изтича следващото лято, но клубът има опция да го удължи с 12 месеца."Чувствам се наистина обичан в този клуб от феновете и всички, които са в клуба. Много съм щастлив да играя за Манчестър Юнайтед, който е един от най-големите клубове в света", заяви вратарят.На "Олд Трафорд" са уверени, че ще удължат договора на 27-годишния испанец, но засега преговорите за нов контракт не са довели до споразумение. Де Хеа иска сериозно увеличение на заплатата, която в момента е около 180 000 лири на седмица."Никога не слушам глупостите, които се говорят, коментира той слуховете. - Обикновено не слушам това, което се говори за мен. Концентриран съм върху работата си и се опитвам да помогна на отбора."

