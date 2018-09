Англия Юноша на Ливърпул се отказа заради неврологично заболяване 19 септември 2018 | 11:50 - Обновена 0 0 0 0 0

Bolton Wanderers defender Stephen Darby has sadly been forced to retire from football after being diagnosed with Motor Neurone Disease.



More information: https://t.co/P7jbg1j9v3#BWFC — Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) September 18, 2018

Дарби помоли медиите и феновете да уважат личното му пространство и да го оставят да се концентрира върху започващата битка с моторното невронно заболяване, от което страда. В същото време той изрази благодарностите си към Болтън за подкрепата, която Уондърърс му оказват.

| We will be offering full support to former @officialbantams star Stephen Darby, who today announced his retirement from professional football after being diagnosed with motor neurone disease.



READ here: https://t.co/WEw6JKyurq#BCAFC pic.twitter.com/Ijb2exVx07 — Bradford City (@officialbantams) September 18, 2018

Роденият в Ливърпул футболист има минути за родния си клуб както в Шампионската лига, така и в Премиър лийг. Играл е още за Суиндън Таун, Нотс Каунти и Рочдейл. Бил е юношески национал на Англия. Английският футболист Стивън Дарби се оттегли от професионалния спорт на едва 29-годишна възраст. Юношата на Ливърпул се превърна в истинска легенда на Брадфорд Сити, изигравайки над 200 мача за клуба и стигайки до финал за Купата на Лигата през 2013 година. За последно десният краен защитник бе играч на Болтън в Чемпиъншип, а причината за отказването му от футбола е неврологично заболяване.

