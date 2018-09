Германия Кристиан Пулишич: Имах късмет на рождения ден 19 септември 2018 | 11:09 0 0 0 0 1



"Великолепно е да се завърна на терена след лечение на контузия и да бъда отново заедно с отбора. Имах и малко късмет на рождения ден. Видях топката как преминава напред и помислих, че защитникът ще опита да изчисти. Бях на правилното място в правилното време. Заслужихме си гола", заяви атакуващият халф.

Christian Pulisic had a better day than you...



• Turned 20-years-old

• Registered his 100th career Dortmund appearances

• Scored a Champions League Winner #CLUBBVB pic.twitter.com/HbkLplLYWs — COPA90 US (@COPA90US) September 18, 2018 Пулишич е третият футболист от САЩ, който реализира повече от един гол в Шампионската лига. Преди него това направиха ДаМаркъс Бийзли (за ПСВ Айндховен и Глазгоу Рейнджърс) и Фабиан Джонсън (Борусия Мьонхенгладбах). 20th birthday

100th @BVB appearance

1st Champions League goal

A special day for Christian Pulisic#BRUBVB #USMNT @BlackYellow pic.twitter.com/vcwu5JJQr9 — The Klimberg Monologues (@Klimberginho) September 18, 2018 Кристиан Пулишич е щастлив от завръщането си на терена след лечение на контузия. 20-годишният футболист от САЩ осигури успеха за Борусия (Дортмунд) с 1:0 като гост срещу Брюж в двубой от груповата фаза в Шампионската лига. Вчера Пулишич празнува своя рожден ден и изигра мач номер 100 с екипа на "жълто-черните".

