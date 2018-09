Шампионска Лига Шалке и Порто стиснаха ръце за по точка 19 септември 2018 | 00:15 - Обновена 0 0 0 0 0



FT | Schalke 1-1 Porto (Breel Embolo, 64' / Otavio, 75') - 1288 days after their last outing in the Champions League, Schalke are undone by a soft penalty. S04 need to be more productive going forward but it's a performance they can build on. — Get German Football News (@GGFN_) September 18, 2018



В началото на първата част се случи най-интересното нещо преди почивката. В 12-ата минута



Отборите на Шалке 04 Порто завършиха наравно 1:1 на старта на Шампионската лига. В мача от Група “D” на надпреварата двата тима предложиха много битка по терена и интересните положения пред двете врати, въпреки двата гола, не бяха особено много. Все пак гостите от Португалия могат да съжаляват повече, че не си тръгнаха с три точки, тъй като пред първата част пропуснаха дузпа. Попаденията паднаха след почивката, като първо Бреел Емболо откри за домакините, а Отавио изравни от бялата точка.В началото на първата част се случи най-интересното нещо преди почивката. В 12-ата минута Налдо игра с ръка в наказателното поле и съдията отсъди дузпа в полза на “драконите”. Зад топката застана Алекс Телес, но вратарят на домакините Ралф Феерман отрази удара му. В следващите минути двата тима се отдадоха на борба в средата на терена. @@@ Втората част започна като края на първата, но в средата на полувремето играта се раздвижи. Така в 64-ата минута Шалке издебна своя момент и след скоростна контраатака



СТАТИСТИКА



КЛАСИРАНЕ



ФОТОГАЛЕРИЯ Втората част започна като края на първата, но в средата на полувремето играта се раздвижи. Така в 64-ата минута Шалке издебна своя момент и след скоростна контраатака Уестън Маккени изведе Емболо на чиста позиция, който някак успя да прокара топката във вратата покрай защитници и вратари. След гола Порто се активизра и успя да стигне до нова дузпа, като отново извършител на нарушението бе Налдо. Този път зад топката застана Отавио и не сбърка и така оформи крайното 1:1. 1 кръг, вторник 18 септември Шампионска Лига Шалке 04 1:1 краен резулат Порто титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Фелтинс Арена

Съдия: Jesus Gil 1 29 5 18 26 10 11 28 25 2 19 1 13 2 28 3 22 16 27 17 11 7 Доменико Тедеско 3-4-2-1 4-4-2 Титуляри Ралф Феерман 1 1 Икер Касийяс Салиф Сане 26 2 Максимилиано Перейра Налдо 29 28 Фелипе Матия Настасич 5 3 Eder Militao Даниел Кaлиджури 18 13 Алекс Телес Суат Сердар 8 25 Отавио Набил Бенталеб 10 22 Данило Перейра Уестън Маккени 2 16 Ектор Ерера Алесандро Шьопф 28 8 Ясин Брахими Марк Ут 7 9 Венсан Абубакар Брийл Емболо 36 11 Муса Марега Резерви Амине Харит 25 27 Сержио Оливейра Гуидо Бургщалер 19 17 Хесус Корона Йевген Коноплянка 11 7 Ернани 90' Отавио излиза Ернани влиза 86' Ектор Ерера жълт картон Суат Сердар излиза 84' Амине Харит влиза 82' Ясин Брахими излиза Сержио Оливейра влиза 78' Хесус Корона жълт картон 75' Отавио дузпа Брийл Емболо излиза 72' Гуидо Бургщалер влиза Марк Ут излиза 65' Йевген Коноплянка влиза Брийл Емболо гол 64' 60' Венсан Абубакар излиза Хесус Корона влиза Марк Ут жълт картон 53' Брийл Емболо жълт картон 27' 1 Голове 1 7 Ъглови удари 3 17 Центрирания 12 4 Засади 0 4 Точни удари 5 27 Тъчове 37 8 Неточни удари 1 4 Удари от вратата 7 43 Притежание на топката % 57 2 Жълти картони 2 2 Блокирани удари 4 3 Смени 3 1 Контра атаки 0 13 Извършени фалове 16 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Галатасарай 1 1 0 0 3:0 (3) 3 2 Шалке 04 1 0 1 0 1:1 (0) 1 3 Порто 1 0 1 0 1:1 (0) 1 4 Локомотив (Москва) 1 0 0 1 0:3 (-3) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Брийл Емболо 64' 75' 1:1 Отавио 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 281

