САЩ отнесе Тунис за 5 от 5 и чака България в Група G (видео + снимки)

Националният волейболен отбор на САЩ завърши по перфектен начин в първата фаза на Световното първенство в Италия и България. Момчетата на треньора Джон Спероу отнесоха аутсайдера Тунис с 3:0 (25:12, 25:18, 25:13) в последния си мач от Група С, игран тази вечер пред около 1600 зрители в зала "Пала Флорио" в Бари.Така "янките" спечелиха категорично първото място в групата с 5 победи от 5 мача и 13 точки. САЩ ще продължат борбата във втората фаза на Мондиал 2018 в Група G, която ще се играе в България. В този поток ще попаднат също вторият и третият от Група D, която се играе във Варна, и 4-ия от Група В в Русе. От Група D единият известен тим е Иран, а другият ще стане ясен след края на важната среща между България и действащия шампион Полша, която се играе в момента. Четвъртият отбор от Група В пък ще стане известен след края на мача между Канада и Франция, който също се играе в този момент.От друга страна Тунис завърши на последното 6-о място в Група С без нито една победа и спечелена точка и само два гейма на своята сметка.Въпреки, че срещата беше срещу аутсайдера в групата, САЩ игра с всичките си титуляри и нямаха проблеми да спечелят повече от убедително за малко повече от час игра.Най-полезни за американския тим бяха Тейлър Сандър (4 аса и 64% ефективност в атака) и Максуъл Холт (, 1 блок и 50% ефективност в атака) с 13 и 12 точки за победата. За тунизийците Али Бонгуи завърши с едва 7 точки.Мика Кристенсън 7, Матю Андерсън 6, Тейлър Сандър 13, Аарън Ръсел 10, Максуъл Холт 12, Дейвид Смит 7 - Ерик Шоджи-либеро (Дейниъл МакДонъл 1, Бенджъмин Патч 5, Джейк Ланлоа 1)Халед Бен Слимене, Али Бонгуи 7, Михамед Бен Отмен 4, Набил Милади 4, Ахмед Кади 3, Амен Хмиси - Ануер Тауерги-либеро (Хаким Зуари, Хамза Наджа, Уасим Бен Тара 4)