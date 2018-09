Феномена празнува рожден ден

Легендата на световния футбол и един от най-обичаните от феновете играчи Роналдо Луиш Назарио да Лима днес празнува своя 42-ри рожден ден.

Феномена, както е известен още бразилецът, е сред най-добрите нападатели във футболната история. В кариерата си той носи екипите на отбори като Барселона, Интер, Реал Мадрид и Милан. Той е двукратен световен шампион с тима на Бразилия (Мондиал 1994, Мондиал 2002), както и двукратен носител на Златната топка (1997 г. и 2002 г.). В първия случай той се превръща в най-младият носител на този приз, като тогава е едва на 21 години.

A big happy birthday to @Ronaldo Phenomenon, two-time World Cup winner and the youngest ever recipient of the Ballon d'Or award pic.twitter.com/7qKn5Zl7kt