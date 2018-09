Тенис Григор на гости на Nike, получи уникални кецове на… Серина 18 септември 2018 | 14:50 0 0 0 0 1



Димитров се сдоби и с чифт уникални кецове, които са създадени в чест на Серина Уилямс. Българинът сам се похвали с придобивката си, която е вариация на известния модел Nike Air Max 97, преработен във версия на култовия дизайнер Върджил Абло и неговата серия Off White.

@GrigorDimitrov @Nike "Welcome Grigor Dimitrov"! Nike Daycare, Believe&Achieve"! We believe in you Champ, Just do it! pic.twitter.com/9zlycAOiJN — MargaritaPetrova (@maggypet1) September 18, 2018

В профила си в Instagram Димитров показа и как играе тенис, докато наглежда малко детенце, а също така се похвали и с няколко големи торби, пълни с артикули на американската марка.



