Моторни спортове Autosport: Себастиен Ожие се завръща в Citroen през 2019 18 септември 2018 | 14:41 - Обновена



"Мисля, че нещата се изясняват", заяви Ожие по отношение на бъдещето си. "Исках да съм по-наясно с това, което може да предложи конструкторът. Знаете, че винаги съм искал този въпрос да бъде разрешен, колкото може по-бързо". #WRC champion Sebastien Ogier set to pick Citroen over M-Sport for 2019, returning to the team where he began his rallying careerhttps://t.co/cDLCpoVU42 — Autosport (@autosport) September 18, 2018 Петкратният световен шампион Себастиен Ожие ще се завърне в тима на Citroen за сезон 2019 в Световния рали шампионат (WRC), разкрива авторитетната медиа Autosport. Французинът вече даде да се разбере, че желае това да е последният му контракт преди да сложи края на професионалната си рали кариера. Според Autosport сделката със Citroen ще бъде за три години."Мисля, че нещата се изясняват", заяви Ожие по отношение на бъдещето си. "Исках да съм по-наясно с това, което може да предложи конструкторът. Знаете, че винаги съм искал този въпрос да бъде разрешен, колкото може по-бързо". Ожие започна своята WRC кариера именно в Citroen, но напусна тима в края на 2011 година заради напрежението между него и тогавашния му съотборник Себастиен Льоб. Шефът на Citroen във WRC Пиер Будар заяви, че не бърза с обявяването на състезателната си редица за 2019-а. "Нямаме определени времеви рамки за каквото и да било изявление. Не мога да Ви кажа дали ще бъде направено такова следващата седмица или следващия месец. Ще се уверим, че всичко е напълно изпипано преди да осъществяваме сделка", коментира Будар. За последен път Citroen спечели WRC титла през 2012 г. с Льоб. Оттогава тимът има едва седем победи в шампионата, а миналата година приключи сезона на последната, четвърта позиция при конструкторите. Този сезон отборът пък преустанови отношенията си с пилота Крис Мийк заради прекалено агресивното му каране, което доведе до няколко излишни инцидента. Мийк бе топ пилота на тима и бе спряган за претендент за титлата. World Rally Championship driver Kris Meeke fired for crashing too much https://t.co/Jw4kTJbyj8 pic.twitter.com/px3wSQYVIz — Jalopnik (@Jalopnik) May 24, 2018 Настоящият шеф на Ожие в M-Sport Ford Малкълм Уилсън коментира слуховете лаконично: "Никога не се знае какво ще стане. Да задържим Себастиен е нашият основен фокус в момента и ще продължим да работим върху това".

