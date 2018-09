Милан: Газидис ще донесе компетентност и опит на клуба

Official Statement

AC Milan Hires World-Class CEO

Ivan Gazidis set to begin duties on December 1, 2018: https://t.co/zjLrpTMz50 pic.twitter.com/mec4mcITvm — AC Milan (@acmilan) 18 септември 2018 г.

Raul Sanllehi and Vinai Venkatesham appointed head of football and managing director respectively, as Ivan Gazidis leaves for A.C. Milan — Arsenal FC (@Arsenal) 18 септември 2018 г.

South African Ivan Gazidis has been appointed as CEO of AC Milan. pic.twitter.com/JJHuiOaGcF — Kick Off (@KickOffMagazine) 18 септември 2018 г.

Италианският гранд Милан може да се похвали с нов изпълнителен директор. Днес “росонерите” съобщиха, че работа в клуба ще започне доскорошният директор на Арсенал Иван Газидис. Човекът, който отговаряше дълги години за случващото се при “артилеристите”, ще се присъедини към Милан на 1 декември 2018г.Под ръководството на Газидис Арсенал спечели три пъти ФА Къп и се класира осем поредни пъти в груповата фаза на Шампионската лига. Работата му в клуба повиши сериозно акциите на Арсенал на борсата, които скочиха над 400 млн. паунда.Президентът на Милан Паоло Скарони изрази радостта си от пристигането на Газидис в клуба: “От стартирането на нашия проект за развитието на клуба търсенето на изпълнителен директор бе наш приоритет. Върху това работихме с огромно внимание, за да се спрем на най-добрия избор. Иван Газидис ще донесе на Милан уникален принос от компетентност и опит във футболната индустрия”.Самият Иван Газидис изрази задоволството си появилата се възможност: “Ентусиазиран съм да приема това ново предизвикателство и ще направя всичко по силите си да заведа Милан отново на върха. Имам възможността да разчитам на талантливи футболисти, на колеги, които работят всеотдайно и на сериозни лидери като Леонардо, Малдини и Гатузо.