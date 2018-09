Стърлинг и Ман Сити със сериозни разминавания, играчът може и да си тръгне следващото лято

Преговорите между Манчестър Сити и Рахийм Стърлинг за нов договор са попаднали в задънена улица, съобщава вестник "Гардиън". Противоречията са относно заплатата на играча, като страните не могат да намерят разбирателство.

Английският национал желае да получава по 300 хиляди паунда на седмица или около 15 милиона на година. От Манчестър Сити обаче не са склонни да удовлетворят тези високи финансови изисквания на Стърлинг, въпреки че Джосеп Гуардиола настоява играчът да бъде задържан.

Report: Raheem Sterling, Man City contract talks stall with the 23-year-old's contract set to expire in 2020. https://t.co/1Ixyz26xGB