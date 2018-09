Милан привлече една от най-големите си цели

Газидис, който работеше в Арсенал в последните 10 години, публикува изявление. В него той мотивира решението си, което е било "най-трудното" в неговия живот. Газидис е сигурен, че промяната ще бъде положителна както лично за него, така и за клуба, като освен това заяви амбицията си да върне Милан на точното му място.

Официално Газидис ще напусне настоящата си работа в края на октомври, а ще започне в Милан на 1 декември.

Ivan Gazidis has issued the following message to the Arsenal fans, following his decision to leave the club