Контузилият Рафиня изгоря за четири мача

Полузащитникът на Байер (Леверкузен) Карим Белараби беше наказан с лишаване от права за 4 мача и глоба в размер на 10 хиляди евро заради червения картон, който получи по време на мача с Байерн (Мюнхен) през уикенда. За грубия фаул съдията Тобиас Волиц му показа червен картон, а от президентът на Байерн (М) Ули Хьонес поиска наказание за 6 мача.

