Вавринка започна с победа в Санкт Петербург

Стан Вавринка се нуждаеше от време, за да навлезе в мача, но успя да стартира с победа участието си на турнира в Санкт Петербург. Швейцарецът пребори Аляж Бедене в оспорван мач, завършил 7-5 7-6(5), и ще срещне четвъртия в схемата Карен Хачанов във втори кръг.

Бившият номер 3 получи три брейкбола още в първото подаване на опонента си, но не успя да се възползва, а играта му не бе особено впечатляваща. При 2-2 допусна пробив на 0 и бе много близо до това да изостане със сет.

Бедене поведе с 5-3, а гейм по-късно получи правото да сервира за спечелването на първата част. Към този момент обаче Стан вече играеше на по-високо ниво, ударите му започнаха да намират целта си и видяхме два последователни брейка на негова сметка – 7-5.

Във втората част и двамата се представяха на прилично ниво, като словенецът успяваше да създаде по-големи опасности за съперника си. Поведе с 40-15 още в първия гейм, а при 2-2 също пропиля два брейкбола.

В края на сета ролите се обърнаха и Вавринка взимаше по-лесно своите подавания, докато опонентът му трябваше да премине през няколко дюса. И двамата издържаха, което доведе до тайбрек.

В него Стан поведе рано с 3-1, но загуби третата точка на свой сервис и до 5-5 не видяхме повече минипробиви. Тогава обаче Бедене пресили един от ударите си и швейцарецът получи първи мачбол – материализиран – 7-5 7-6(5).

