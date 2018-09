70-годишният Дик Адвокаат пое Утрехт

Дик Адвокаат бе назначен за старши треньор на Утрехт, съобщиха от пресслужбата на клуба. Споразумението със 70-годишния специалист е за срок от една година. Помощник на Адвокаат ще бъде Зельо Петрович. Двамата вече започнаха да изпълняват задълженията си. След пет кръга Утрехт има актив от 5 точки заема 14-то място в класирането. За последно Дик Адвокаат работи в Спарта Ротердам.

Utrecht confirms that Dick Advocaat is set to be their new head coach. https://t.co/7JqB5pFg7W