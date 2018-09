Куба удари Пуерто Рико в опашкарското дерби във Варна (видео + снимки)

В класирането в групата Полша /3 мача/, Иран /3 мача/ и България /4 мача/ имат по 9 точки. Поляците и иранците са с геймово съотношение 9:2, а българите - с 10:3. На четвърто място в групата е отборът на Финландия с 2 победи и 2 загуби и 5 точки в актива при геймово съотношение 7:9. Тези четири отбора вече си осигуриха участие във втората фаза на надпреварата. Куба завърши на петото място в групата с 1 победа и 4 загуби и 3 точки в актива си при геймово съотношение 6:12. Последен е тимът на Пуерто Рико без победа и 1 точка в актива си при геймово съотношение 3:15.

All hands on deck with this triple-block formation from Cuba , as they take the 3rd set at 25-21, and lead 2 sets to 1 against Puerto Rico @FedPURVoli in #FIVBMensWCH Pool D Varna#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/VTx3vrBfNl