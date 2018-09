Дел Потро: Спрях да се страхувам от Федерер

В интервю за GQ Magazine Хуан Мартин дел Потро си припомни за мача срещу Роджър Федерер на финала в Индиън Уелс, където победи швейцареца и спечели първата Мастърс титла в кариерата си.

„Вече не се страхувах от Роджър. Харесвам го много, но след третия сет си казах, че ние сме равни и се борим за един и същи трофей. Помислих си, че това може би е единственият ми шанс да спечеля такава титла“, разказа Кулата от Тандил. „Промених настройката си. Беше време да играя на неговото ниво.“

