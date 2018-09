От ПСЖ намерили начин да покрият изискванията на финансовия феърплей

Ръководството на Пари Сен Жермен увери, че в клуба ще направят всичко възможно да покрият изискванията за финансов феърплей. Директорът по връзки със спонсорите Марк Армстронг разкри, че парижани ще привлекат нови солидни рекламодатели, които ще помогнат на клуба да избегне санкции от УЕФА.

2. The three biggest strengths of PSG...



... and their biggest weaknesses. - https://t.co/x2Aed2QpG6 pic.twitter.com/PbJwtQDqdZ