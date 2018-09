Испания Меси е по-умен от Кристиано, убеден е авторът на книга за CR7 17 септември 2018 | 14:20 - Обновена 0 0 0 0 14



“Двамата си приличат много, развитието им още от деца е аналогично, но аржентинецът е по-умният, по-хитрият. Кристиано е по-искрен, което означава, че хората виждат и недостатъците му. Роналдо очаква от отбора да играе за него, докато Меси играе за тима”, коментира Балаге в интервю за La Repubblica.



Той поддържа тезата, че през целия си живот новият нападател на

Cristiano Ronaldo has now moved into the top 5 scorers in European League history.



Machine. pic.twitter.com/IEzYOvaZey — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 17, 2018

В лицето на Алекс Фъргюсън и агента му Жорже Мендеш той имаше двама души с ролята на бащи. Така Кристиано е едновременно и татко на мнозина, и син на мнозина. Той се грижи за всички, приема ги като част от семейството му: приятели, сестри, майката, приятелката, децата, брат му Уго, който имаше сериозни проблеми заради наркотична зависимост”, добави още Балаге.



Изглежда обаче, че журналистът не е част от голямото семейство на португалеца, защото той не го има за приятел и не се интересува от въпросната книга - “Cristiano Ronaldo: The Biography”: “Роналдо така и не ми прости за едно мое изказване в полза на Меси преди време. Не съм PR, стремях се да кажа истината за това какъв шампион е Лео. Иначе това лято бях във Верона за първия мач на Кристиано в Серия “А”. Видях го, но той ми каза “С теб не говоря.”

Three things that are certain in life:



1 Death.

2 Taxes.

3 Cristiano Ronaldo silencing the haters. pic.twitter.com/w0oVL8Hs3E — Football Stuff (@FootbalIStuff) September 17, 2018

Според Балаге CR7 вече е започнал да усеща, че Ювентус не е от нивото на Известният испански журналист Гийем Балаге, който преди три години написа книга за Кристиано Роналдо , смята, че Лионел Меси превъзхожда португалеца в начина на мислене.“Двамата си приличат много, развитието им още от деца е аналогично, но аржентинецът е по-умният, по-хитрият. Кристиано е по-искрен, което означава, че хората виждат и недостатъците му. Роналдо очаква от отбора да играе за него, докато Меси играе за тима”, коментира Балаге в интервю за La Repubblica.Той поддържа тезата, че през целия си живот новият нападател на Ювентус страда от тежкото си детство: “Рових се в миналото му, още в детските му години. Говорих с негови приятели от Мадейра. Кристиано е живеел в беден квартал и е израснал без любовта на алкохолизирания си баща. Смятам, че той продължава да търси тази любов, която тогава не е получавал. Роналдо копнее за обич, но не знае какво е да си обичан. “В лицето на Алекс Фъргюсън и агента му Жорже Мендеш той имаше двама души с ролята на бащи. Така Кристиано е едновременно и татко на мнозина, и син на мнозина. Той се грижи за всички, приема ги като част от семейството му: приятели, сестри, майката, приятелката, децата, брат му Уго, който имаше сериозни проблеми заради наркотична зависимост”, добави още Балаге.Изглежда обаче, че журналистът не е част от голямото семейство на португалеца, защото той не го има за приятел и не се интересува от въпросната книга - “Cristiano Ronaldo: The Biography”: “Роналдо така и не ми прости за едно мое изказване в полза на Меси преди време. Не съм PR, стремях се да кажа истината за това какъв шампион е Лео. Иначе това лято бях във Верона за първия мач на Кристиано в Серия “А”. Видях го, но той ми каза “С теб не говоря.”Според Балаге CR7 вече е започнал да усеща, че Ювентус не е от нивото на Реал Мадрид . “Той не търсеше повече пари, а просто усети, че вече не е обичан на “Бернабеу”. Той държеше да бъде всичко за клуба. Убеден съм, че е ходил при Флорентино Перес в очакване да получи увеличение на заплатата. Сега вече той трябва да занижи очакванията си, защото със сигурност е разбрал, че Юве никога няма да е Реал”, завърши журналистът.

Още по темата

0 0 0 0 14 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 16061 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2