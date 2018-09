Играч прекрати кариерата си на почивката на мач

Корнербекът на Бъфало Билс Вонта Дейвис предизвика смут сред съотборниците си и феновете на тима, след като реши да сложи край на състезателната си кариера на полувремето на мача с Лос Анджелис Чарджърс.

При резултат 28:6 в полза на Чарджърс на почивката Дейвис си събрал багажа и казал, че повече няма да играе в Националната футболна лига, след което си тръгнал пред смаяните погледи на колегите си, разказа съотборникът му Лоренцо Алекзандър.

Старши треньорът на Бъфало Шон Макдермот отказа да коментира действията на защитника, но потвърди след срещата, че корнербекът наистина е прекратил кариерата си. В негово отсъствие Бъфало не съумя да направи обрат и допусна втора загуба за сезона, отстъпвайки с 20:31 пред Билс.

