Рони: Отнасях се към турнира като към демонстративно събитие

“Бари игра най-добрия снукър през целия турнир, направи страхотни мачове с Дин Дзюнхуей и Марк Уилямс. Той е играчът във форма в момента. Жалко за него, но аз играх добре във втората сесия и в миговете, когато наистина имаше значение. Щастлив съм от победата, на почивката намерих нещо на тренировъчната маса и успях да коригирам нещата, защото имах проблеми с щеката си. Това ми даде увереност и повече свобода.

Не се притеснявам, че може да се свлека в ранглистата, ако пропускам повече турнири. Миналата година спечелих много титли, но не се наслаждавах особено и сега ще гледам да балансирам отново по най-добрия начин, за да съм щастлив и да водя хубав начин на живот. Не ме интересуват толкова титлите, не съм държал да спечеля този турнир, отнасях се към него като към демонстративно събитие. Разбирам младите играчи, които държат да побеждават, но аз съм на 42 и имам други приоритети.

