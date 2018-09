Любо Ганев подари на Томас Бах автобиография си (снимки)

т, “който знае как спортът може да разрушава стени и да строи мостове”:

“To Thomas Bach, the man who knows how sport can break down walls and build bridges. With great respect and wishes to lead the Olympics to wonderful days.

Lubo GANEV”



“На Томас Бах, човекът, който знае как спортът може да разрушава стени и да строи мостове.

С голямо уважение и пожелание да ръководи Олимпийското движение към прекрасни дни.

Любо ГАНЕВ”





На срещата бяха обсъдени настоящето и бъдещето на българския спорт. Любо Ганев сподели пред президента на МОК, че волейболът трябва да бъде първия и единствен спорт, който да участва на летни и зимни Олимпийски игри. На летните като волейбол и плажен волейбол, а на зимните като снежен волейбол.



Една от най-колоритните звезди на българския спорт и вицепрезидент на българската федерация по волейбол Любо Ганев подари на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах своята автобиография „Светът отвисоко”. Интересната компилация от забавни истории и уникални по рода си снимки обещава да се превърне в абсолютен хит.Волейболният ас написа специално посвещение на най-влиятелниятчовек в световния спор