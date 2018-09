Белгия крачи към втората фаза на Световното (видео + снимки)

Quick reactions in this rally, but it's Belgium's #1 Bram Van Den Dries (@BramVdD02) with the big hit off of the Japan block to finish it! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @belreddragons pic.twitter.com/DkTI1aSipq — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 16, 2018

Волейболистите от националния отбор на Белгия направиха важна крачка към класирането си за втората фаза на Световното първенство в Италия и България, след като записаха втора победа в предварителната си група. Воденият от италианския треньор Андреа Анастази тим обърна и се наложи над Япония с 3:1 (14:25, 25:23, 25:14, 25:19) в 4-а си среща от Група А, играна тази вечер пред над 4000 зрители в зала "Мандела Форум" във Флоренция.По този начин "червените дяволи" са на 3-о място във временното класиране в групата с 2 победи, 2 загуби и 7 точки, с което до голяма степен си осигуриха продължаване в следващата фаза на Мондиал 2018. От друга страна това бе 3-а загуба за Япония, която с една победа и 3 точки е на предпоследното 5-о място в Група А и единствено с теоретични шансове за втората фаза. Утре (17 септември) Белгия ще играе с Доминиканската република от 18,00 часа българско време, докато "самураите" ще почиват.В началото на първия гейм Япония започна по-добре и благодарение на силната игра на диагонала Юджи Нишида поведе с 15:8, за да спечели впоследствие с разгромното 25:14. Във втората част белгийският тим заигра по-добре и успя да го спечели с минималното 25:23 и да изравни за 1:1. Със страхотната игра на блокада, атаките на Брам Ван Ден Дриес и сервисите на Сам Деруу Белгия спечели третия гейм с 25:14. Това като че ли пречупи японците и в четвъртата част Белгия диктуваше играта за крайното 25:19 и 3:1.Най-полезен за белгийския тим бе Брам Ван Ден Дриес с 18 точки (3 блока, 1 ас и 70% ефективност в атака), а Тома Русо добави още 15 точки (3 блока и 57% ефективност в атака) за победата. За Япония над всички бе Юджи Нишида с 20 точки (6 аса!, 1 блок и 45% ефективност в атака), но и неговите усилия не помогнаха за победа.Наонобу Фуджи 3, Юджи Нишида 20, Юки Ишикава 12, Тацуя Фукузава 8, Акихиро Ямаучи 9, Ямато Фушими 8 - Тайчиро Кога-либеро (Исей Отаке 1, Масахиро Янагида 1, Масахиро Секита, Таиши Онодера, Хироаки Асано, Сатоши Цуики-либеро)Матиас Валкиерс 5, Хендрик Тюрлинкс 3, Тома Русо 15, Сам Деруу 10, Симон Ван Де Вуурде 11, Пиетер Куулман 1 - Луи Щоер-либеро (Брам Ван Ден Дриес 18, Стийн Д'Хулст, Пиетер Верхеес 4, Кевин Клинкенберг, Желе Рибенс-либеро)