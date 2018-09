САЩ с 4 от 4 на Мондиал 2018 (видео + снимки)

USA @usavolleyball dominates Cameroon and takes the first set 25-18 in Bari. Second set coming up!



Match Centre with live stats & more https://t.co/lTBdT8Mwfi#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/CkmoHVIuU1 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 16, 2018

USA @usavolleyball seems to be in control in Bari, but there's no room to relax and here's the proof: #16 Alain Fossi from Cameroon pulls out a fine dig and teammate #8 Junior Engohe finishes the job! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/Gz1QmcFtYU — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 16, 2018

Take a look at how USA @usavolleyball does it against Cameroon: perfect set by libero #22 Erik Shoji (@shojinator) and textbook spike by #3 Taylor Sander (@TaylorSander15). To watch and learn! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/b9bJ8JS4zz — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 16, 2018

Националният волейболен отбор на САЩ записа 4-а поредна победа на Мондиал 2018 в Италия и България. Възпитаниците на треньора Джон Спероу отнесоха Камерун с 3:0 (25:18, 25:20, 25:14) в 4-ия си мач от предварителна Група С, игран тази вечер пред около 1500 зрители в зала "Пала Флорио" в Бари.Така "янките" са начело във временното класиране в групата с 4 победи от 4 мача и 10 точки, с което със сигурност ще продължат напред във втората фаза на Световното първенство. САЩ имат и големи шансове да спечелят и първото място в Група С след края на всички срещи. От друга страна това бе 3-а загуба за камерунските "лъвове", които с една победа и 3 точки са на предпоследното 5-о място с минимални шансове за втората фаза. Утре (17 септември) американците ще почиват, докато Камерун ще играе с победителя от Лигата на нациите Русия от 18,00 часа българско време.С помощта на силните сервиси на Матю Андерсън САЩ поведоха с 8:3 и 16:10 в първия гейм, след което спокойно го взеха с убедителното 25:18. Камерунците се опитаха да спрат американския тим във втората част, но не се получи и САЩ дръпна с 2:0 след 25:20. В третия гейм Джон Спероу пусна някои от резервите си, но това нищо не промени в резултата - разгром с 25:14 и 3:0 за САЩ.Най-резултатни за американския тим бяха Матю Андерсън (1 ас и 75% ефективност в атака) и Тейлър Сандър (1 блок, 2 аса и 67% ефективност в атака) с по едва 9 точки. За камерунците Дейвид Фюжуо завърши с 10 точки.Ахмед Мбутнгам 1, Дейвид Фюжуо 10, Дидие Хиле 4, Жуниор Енгохе 3, Ерман Енгала 2, Сем Долегомбай 2 - Ален Камто-либеро (Бана Хасана 2, Жан Пиер Ндонго, Иван Битиаа 2, Сирил Маям)Мика Кристенсън 1, Матю Андерсън 9, Тейлър Сандър 9, Аарън Ръсел 6, Тейлър Ейврил 8, Джефри Джендрик 7 - Ерик Шоджи-либеро (Кавика Шоджи, Бенджъмин Патч, Джейк Ланлоа)