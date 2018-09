Египет удари Китай и взе първа победа в Русе (видео + снимки)

Egypt gets its first victory on the #FIVBMensWCH!! Great win by 3-1 over China (28-26, 26-24, 17-25, 25-21) on the first triumph against the Asians in World Championships!



Happy faces all around! As Egypt clashes China trying to break its longest losing streak at World Championships, there's time to smile on the stands in Bulgaria!



Egypt doesn't have @MoSalah, but they do have captain #4 Ahmed "Salah" Abdelhay, a key weapon on the partial victory against China by 2-0! Enjoy this rally!



Волейболистите на Египет записаха първа победа на световното първенство за мъже, след като се наложиха над Китай с 3:1 (28:26, 26:24, 17:25, 25:21) пред 450 зрители в “Монбат Арена” в Русе.Възпитаниците на Мохамед Ибрахим се оказаха по-добри в ключовите моменти на срещата от Китай и заслужено триумфираха.Момчетата на Раул Лозано спечелиха само третата част с убедителното 25:17, но това не помогна на азиатците, които записаха 4-а поредна загуба в Русе и със сигурност отпадат от по нататъшно участие на Мондиал 2018.Капитанът Ахмед Абделхай заби 23 точки за успеха на Египет, а Ахмед Шафик добави още 14 точки.Жиан Чжуан стана най-резултатен в мача с 28 точки.