Снукър Първи турнир - първи триумф за Рони О'Съливан! 16 септември 2018 | 19:08 - Обновена 0 0 0 0 2 The tournament winner!#ShanghaiMasters pic.twitter.com/c1rF8qQy2b — World Snooker (@WorldSnooker) September 16, 2018

Триумфът за Гения от Чигуел дойде в момент, който той изглеждаше разсейван от мегасблъсъка на ринга между Канело Алварес и Генади Головкин, тъй като Рони прекара голяма част от времето си непосредствено преди мача (и в паузата между сесиите) в спорове в "Туитър" за легитимността на победата на мексиканеца над казахстанския опонент. Of course he finished with a century.#ShanghaiMasters pic.twitter.com/S8LTSxV8nv — World Snooker (@WorldSnooker) September 16, 2018

Благодарение на успеха си Рони заслужи 200 хиляди паунда, а той вече има пет спечелени купи на китайска земя и три в Шанхай. Също така това е пореденото събитие извън ранкинг системата (с покани), което той покорява - след 7-те "Мастърс" корони, 10-те титли във Висшата лига и двата триумфа в Шампион на шампионите (плюс 12 други). First tournament back...



Shanghai Masters crown retained

£200,000 won

Sixth tournament triumph in 11 months



There's no stopping The Rocket, @ronnieo147! #ShanghaiMasters pic.twitter.com/wHCZphYQWf — World Snooker (@WorldSnooker) September 16, 2018

