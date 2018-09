Тенис Тенис легенда прекрати кариерата си 16 септември 2018 | 12:38 - Обновена 0 0 0 0 0 Today, we say goodbye to a legend of our sport. Daniel Nestor, Canada thanks you.



Take a bow. pic.twitter.com/ftpIfY4BiS — Tennis Canada (@TennisCanada) September 15, 2018

"Времето ми дойде. Вече не чувствам, че мога да печеля големи турнири и да бъда конкурентен на по-младите момчета. Така че, с радост излизам в пенсия", коментира роденият в Белград левичар Нестор, който дебютира при професионалистите през юли 1991 година. After 91 tournament titles and a 29 year career, Daniel Nestor will play his last game today, in front of a hometown crowd at the Davis Cup.



Thank you, Daniel! pic.twitter.com/w7EiZogyC0 — Team Canada (@TeamCanada) September 15, 2018

Той е първият играч на двойки в историята на АТР, който е печелил титлите и в четирите състезания от Големия шлем, както и във всичките девет турнира от сериите "Мастърс". Канадецът има общо 91 трофея при дуетите, 12 от които от Шлема - 8 в мъжките двойки и 4 на смесени двойки, както и 4 от финалите на АТР при дуетите. Той също така е олимпийски шампион от Сидни 2000 на двойки със сънародника си Себастиен Ларо. Canada's @danielnestor played his last ever professional tennis match tonight. He's one of just 6 players to win more than 1000 matches #NestorForever @TennisCanada #DavisCup pic.twitter.com/e1OzLVLNk1 — ITF (@ITF_Tennis) September 15, 2018 Легендарният канадски тенисист и бивш номер 1 в световната ранглиста на двойки Даниел Нестор сложи край на състезателната си кариера на 46-годишна възраст. Той изигра последния си мач в Торонто в плейофа за Световната група на Купа "Дейвис" в тандем с Вашек Поспишил, но двамата загубиха в от холандците Жан-Жулиен Роже и Матве Миделкоп с 6:4, 3:6, 4:6, 4:6."Времето ми дойде. Вече не чувствам, че мога да печеля големи турнири и да бъда конкурентен на по-младите момчета. Така че, с радост излизам в пенсия", коментира роденият в Белград левичар Нестор, който дебютира при професионалистите през юли 1991 година.Той е първият играч на двойки в историята на АТР, който е печелил титлите и в четирите състезания от Големия шлем, както и във всичките девет турнира от сериите "Мастърс". Канадецът има общо 91 трофея при дуетите, 12 от които от Шлема - 8 в мъжките двойки и 4 на смесени двойки, както и 4 от финалите на АТР при дуетите. Той също така е олимпийски шампион от Сидни 2000 на двойки със сънародника си Себастиен Ларо.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1053

1