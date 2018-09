Бойни спортове Олейник готов да се бие с Нгану 16 септември 2018 | 11:32 0 0 0 0 0 Руският ММА ветеран Алексей Олейник обяви, че е готов да се бие с Франсис Нгану. Това се случи броени минути след неговата победа над Марк Хънт на първата в историята галавечер на UFC в Москва. Олейник спечели след риър нейкед чоук още в първия рунд. Мачът не започна добре за руснака, който получи зверски лоукикове. Още при първата възможност Олейник свали на земята легендата на К-1 и го довърши с хватката за душене. Alexey Oleynik taps Mark Hunt in First Round at #UFCMoscow https://t.co/bKmumDlw0p pic.twitter.com/lA1DXVGW8R — Sherdog by Mandatory (@sherdogdotcom) September 16, 2018 "Не знаех дали ще победя, докато не си сложих ръката под брадата на Марк Хънт. Имах две заготовки за събмишън. И двете бяха за шията. Едната поработи. Аз съм един от най-малките в тежка категория. Затова с удоволствие ще се изправя срещу Франсис Нгану." 0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 201

