Тенис Трети трофей в колекцията на Сие 16 септември 2018 | 11:19 0 0 0 0 0 Oh, Su-Wei



Caption this! pic.twitter.com/UGGvq15WDp — WTA (@WTA) September 16, 2018

Така опитната 32-годишна азиатка заслужи трета титла в кариерата си в първия си финал от 2012 година насам, когато триумфира в Куала Лумпур и в Гуанчжоу. Su-Wei Hsieh and @AnisimovaAmanda show off their @jwo_tennis trophies! pic.twitter.com/Dmmp4loeh8 — WTA (@WTA) September 16, 2018

Сие започна колебливо и загуби седем от първите девет разигравания, но успя да спаси три възможности за пробив на съперничката си във втория гейм, след което започна да доминира.

Азиатката дръпна с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част тя поведе с 4:1 и това се оказа решаващо. .@jow_tennis champion Su-Wei Hsieh gives a delightful speech following her big win! pic.twitter.com/0Lx4g2Pvef — WTA (@WTA) September 16, 2018

