Българска доминация в два от класовете в първия състезателен ден на "Balkan Offfroad Rallye 2018"

С българска доминация в класовете на автомобилите и SSV-бъгитата завърши първият състезателен ден на международния маратон Balkan Offfroad Rallye 2018. Първият от общо 8 специални етапа, който беше с дължина около 150 километра в околностите на Боровец и Самоков, предложи насечено и нелеко трасе, гарнирано с технична навигация, но темпото бе безмилостно високо.

При автомобилите миналогодишният вицешампион в офроуд надпреварата Дончо Цанев даде твърда заявка тази година да се пребори за титлата. Казанлъшкия пилот на заднозадвижван рали-прототип, навигиран от Милен Дечев, бе най-бързата машина в колоната.

Цанев приключи деня с аванс от 17 минути пред поляка Адам Бомба (BMW). Челната тройка допълни Константин Чолаков (Toyota), който на свой ред изостана с две минути от Бомба. Български машини заемат и следващите няколко места в топ 10.

Шампионът от 2014 година Десислав Славчев (Mercedes) е 4-ти, Стансилав Стоянов (Nissan) - 5-и, Методи Паунов (Nissan) - 6-и, а Петър Минчев (Mitsubishi) - 8-и. С двойна българска победа завърши и етапът при SSV-бъгитата. Цветан Цветанов и Десислав Цветанов (Can Am) успяха да измъкнат едва 7 секунди на шампионите от по-ранни издания Цанко Цанков и Зорница Тодорова (Can Am). Трети е ветеранът от рали "Дакар" Жером Пелише (Франция), навигиран от Паскал Ларок.

При камионите, най-бърз бе германецът Том Хойер (Tatra), а при мотоциклетите - Арунас Гелазнинкас от Литва с КТМ. В екстремната категория първата етапна победа бе за французите Франк Дорел и Франсоаз Олендер (Land Rover). Вторият етап на Balkan Offroad Rallye 2018 ще бъде и първият маратонски за надпреварата. Маршрутът отвежда кервана на състезанието в Старосел, където ден по-късно към него ще се присъединят и участниците в Balkan Classic Rallye.