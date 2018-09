Бойни спортове Отново обраха Головкин, този път просто не оставиха отпечатъци 16 септември 2018 | 09:51 0 0 0 0 5 Саул Алварес - Канело (50-1-2, 34 КО) постигна най-великата победа в кариерата си, благодарение на два съдийски гласа в своя полза (115:113, 115:113, 114:114) в реванша срещу Генади Головкин (36-1-1, 34 KO) в най-дългоочаквания боксов дуел за 2018 година. Първият мач завърши със скандално равенство, въпреки че почти всички експерти, боксьори и фенове видяха победа на ГГГ, а сега в Лас Вегас реваншът също бе обвит в противоречие, заради съдийското решение. Gennady Golovkin and Canelo Alvarez, both bloodied and spent, embrace at the final bell. Now we await the final scorecards #CaneloGGG2 pic.twitter.com/wgehl0HtHk — Ryan Songalia (@ryansongalia) September 16, 2018

Този път кражбата на Головкин не бе извършена толкова явно, защото той не бе ощетен "чак толкова много" от съдиите, но въпреки всичко бе лишен от победата и от двете световни титли на WBA и WBC. Според легендарния бивш треньор и сега аналитик на ESPN Теди Атлас Головкин за втори път е бил обран от съдиите, просто този път кражбата е станала без оставяне на отпечатъци.

"Головкин спечели битката. Той е по-големият и по-високият от двамата, като този път Канело нямаше подкрепата на допинг и излезе на ринга като по-малкия физически боксьор. Има два начина да се биеш като по-големия от двамата - да влезеш в близка дистанция и да наложиш доминация с по-голямата си физика или да се биеш от далечна дистанция и да контролираш разстоянието, използвайки правия удар с водещата си ръка. Golovkin outlands Canelo 118-59 in Jabs. Also throws twice as many. #boxing #CaneloGolovkin2 pic.twitter.com/1np3icutft — Mick Akers (@mickakers) September 16, 2018

Левите прави на Головкин бяха милион пъти повече и той правеше именно това - контролираше дистанцията и темпото, като провокираше Канело да се приближава, за да го намира с левите си прави. Съдиите нямат представа какво гледат, защото не може постоянно да награждаваш този, който се движи напред и като по-малкия от двамата пласира удари в тялото. Головкин контролира битката и според мен спечели със 117:112.

Той беше обран, поредната кражба в бокса, следвайте парите, просто има повече пари в Краля на PPV Канело, защото той има тази невероятна латино публика зад себе си. По-изгодно е той да печели, затова съдиите обраха Головкин. Не ме интересува дали е кражба с 1 или 20 точки, пак си е кражба. Просто този път крадците не оставиха отпечатъци, извършиха кражбата си с ръкавици. Но кражбата си е кражба - голяма или малка. Този, който трябваше да бъде определен за победител и да е с високо вдигната глава на ринга, беше ограбен", каза Атлас по ESPN, като преди мача бе предрекъл победа за Алварес, но "заслужена, а не с кражба".

постигна най-великата победа в кариерата си, благодарение на два съдийски гласа в своя полза (115:113, 115:113, 114:114) в реванша срещув най-дългоочаквания боксов дуел за 2018 година. Първият мач завърши със скандално равенство, въпреки че почти всички експерти, боксьори и фенове видяха победа на ГГГ, а сега в Лас Вегас реваншът също бе обвит в противоречие, заради съдийското решение.Този път кражбата на Головкин не бе извършена толкова явно, защото той не бе ощетен "чак толкова много" от съдиите, но въпреки всичко бе лишен от победата и от двете световни титли на WBA и WBC. Според легендарния бивш треньор и сега аналитик на ESPN Теди Атлас Головкин за втори път е бил обран от съдиите, просто този път кражбата е станала без оставяне на отпечатъци."Головкин спечели битката. Той е по-големият и по-високият от двамата, като този път Канело нямаше подкрепата на допинг и излезе на ринга като по-малкия физически боксьор. Има два начина да се биеш като по-големия от двамата - да влезеш в близка дистанция и да наложиш доминация с по-голямата си физика или да се биеш от далечна дистанция и да контролираш разстоянието, използвайки правия удар с водещата си ръка.Левите прави на Головкин бяха милион пъти повече и той правеше именно това - контролираше дистанцията и темпото, като провокираше Канело да се приближава, за да го намира с левите си прави. Съдиите нямат представа какво гледат, защото не може постоянно да награждаваш този, който се движи напред и като по-малкия от двамата пласира удари в тялото. Головкин контролира битката и според мен спечели със 117:112.Той беше обран, поредната кражба в бокса, следвайте парите, просто има повече пари в Краля на PPV Канело, защото той има тази невероятна латино публика зад себе си. По-изгодно е той да печели, затова съдиите обраха Головкин. Не ме интересува дали е кражба с 1 или 20 точки, пак си е кражба. Просто този път крадците не оставиха отпечатъци, извършиха кражбата си с ръкавици. Но кражбата си е кражба - голяма или малка. Този, който трябваше да бъде определен за победител и да е с високо вдигната глава на ринга, беше ограбен", каза Атлас по ESPN, като преди мача бе предрекъл победа за Алварес, но "заслужена, а не с кражба".

Още по темата

0 0 0 0 5 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 5484 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1