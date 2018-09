Световен футбол Гол №500 в кариерата на Златан е просто извънземен (видео) 16 септември 2018 | 09:14 0 0 0 0 1 Zlatan's 500th career goal is RIDICULOUS. #TORvLA #Zlatan500 https://t.co/gosg571udB — Major League Soccer (@MLS) September 16, 2018

Лос Анджелис Галакси загуби с 3:5 вълнуващия двубой в МЛС, но мачът премина под светлината на изумителното изпълнение на Ибрахимович. Бившият ас на редица европейски колоси вече има 17 попадения в американския шампионат и изостава само от Джаксън Мартинес, който има 28 гола за Атланта Юнайтед. Sweden (62)

Malmö (18)

Ajax (48)

Juventus (26)

Inter Milan (66)

Barcelona (22)

AC Milan (56)

PSG (156)

Man Utd (29)

LA Galaxy (17)



Zlatan conquers 500 goals the only way he knows how. pic.twitter.com/aWrdUF3qAa — Squawka Football (@Squawka) September 16, 2018

Самият двубой се разви вихрено за домакините от Торонто през първото полувреме, след като те поведоха с 3:0 с голове на Васкес в 5-ата, Алтидор в 18-ата и Джовинко в 36-ата. Магията на Ибрахимович дойде в 43-ата минута за 3:1, а Камара в 54-ата и Флечър в 58-ата се разписаха, за да направят зрелищно 3:3 още преди да е изминал и час игра. В 75-ата минута обаче Осорио отново изведе Торонто напред, а в 94-ата Чапман бе точен за крайното 5:3. Zlatan scores his 500th career goal pic.twitter.com/qQvuAmSGlG — Bleacher Report (@BleacherReport) September 16, 2018

С 30 точки Торонто е девети в Източната конференция и изостава с 9 от шестия Монреал Импакт, който заема последната позиция, даваща право на участие в осминафиналите на плейофите. Ибра и компания са осми на Запад с 38 пункта и изостават с 6 от шестия Портланд Тимбърс.

