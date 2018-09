Бойни спортове Отново съдийско противоречие в шоуто Канело Алварес - Генади Головкин 16 септември 2018 | 07:12 - Обновена 0 0 0 1 38 Here's the official scorecard for #CaneloGGG2. pic.twitter.com/02ahDHPtSr — Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) September 16, 2018 Головкин записа първата загуба в кариерата си и сдаде титлите в средна категория на Световната боксова асоциация и Световния боксов съвет, въпреки че няма защо да се срамува от представянето си в наистина равностойната битка. Статистиката отново показа, че ГГГ е бил по-активният боксьор, но съдиите не му присъдиха отново победата. Самият той дори не даде интервю веднага след края на двубоя, напускайки ринга обиден от поредното съдийско решение, отишло срещу него. След като първия епизод от дългоочакваната битка Канело Алварес - Генади Головкин завърши със скандално равенство, а повечето специалисти и фенове сметнаха, че казахстанецът е спечелил, то сега реваншът също остана под знака на съдийско противоречие. Канело получи спорно победата от трите официални лица - 115:113, 115:113, 114:114, а самият двубой бе достатъчно равностоен и вълнуващ, за да не разочарова привържениците на бокса.Головкин записа първата загуба в кариерата си и сдаде титлите в средна категория на Световната боксова асоциация и Световния боксов съвет, въпреки че няма защо да се срамува от представянето си в наистина равностойната битка. Статистиката отново показа, че ГГГ е бил по-активният боксьор, но съдиите не му присъдиха отново победата. Самият той дори не даде интервю веднага след края на двубоя, напускайки ринга обиден от поредното съдийско решение, отишло срещу него. Vegas judges stinking the place out again #CaneloGGG2 pic.twitter.com/YOD9yty5tK — Andrew Archer (@andrewa77104385) September 16, 2018 Първият рунд бе доста предпазлив и лишен от особено действие, като и двамата бойци държаха да запазят позиция в средата на ринга и да опитват предимно прави удари с водещата си ръка. Головкин бе по-активен като брой опитани удари, но в никакъв случай не бе по-ефективният от двамата, като битката бе доста равностойна. #ANDNEW @Canelo defeats @GGGBoxing in one of the most incredible rematches between two middleweight champions #GOTBELTS pic.twitter.com/I3JdKaSDie — Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) September 16, 2018 Вторият рунд отиде подчертано на сметката на Канело, защото той още в самото начало пласира отлично първо ниско ляво кроше, а после и дясно такова в главата на съперника си. Комбинациите му не се получаваха, но дори единичните попадения бяха в негова полза, като в края на рунда той вкара и още едно дясно кроше, докато Головкин не можа да запише нито един толкова чист удар. Canelo came out sharp #CaneloGGG2 pic.twitter.com/SXd1dPNEG5 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 16, 2018 Третата част бе също равностойна, като първо казахстанецът за първи път в мача изтласка опонента от средата на ринга, но не можа да го нарани или притесни с комбинации. Канело бързо се окопити, след като бе получил само едно ляво кроше в главата си и опита да бъде агресивен с лявата си ръка, ползвайки я и за попадения в тялото. Десен ъперкът в средата на четвърти рунд бе най-добрият до момента удар на сметката на Головкин, предвещан от два хубави леви прави. ГГГ успя да нарани дясната вежда на противника, но не бе достатъчно убедителен в атаките си, за да притесни сериозно Канело, защото не успяваше да запише комбинации - за първи път в мача обаче казахстанецът можеше да претендира отчетливо за спечелен рунд. Головкин продължи с добрата инерция и в следващия сегмент от мача, като задълбочи раната под дясната вежда на противника си, пласирайки добър ляв прав. Алварес се поокопити в края на рунда и контрира хубави с леви прави, които се превърнаха в попадения, но като цяло бе по-пасивният от двамата. Canelo takes the WBC Middleweight Title by decision#CaneloGGG2 pic.twitter.com/jZXFZFc0n7 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 16, 2018 Шестият рунд бе доста по-лишен от събития, в сравнение с предишните три, но Головкин запази статута си на по-активният и по-търсещият контакт боксьор, докато Канело не се постара достатъчно да постави опонента под напрежение. Головкин завърши седмия рунд с мощен десен ъперкът, който нанесе поражение на мексиканеца, но като цяло Алварес бе по-активният, по-движещият се и опитващ повече удари. Осмата част отново можеше да бъде начислена по-отчетливо на сметката на ГГГ, макар Канело с охота да влизаше в размени, но просто по-чистите попадения с левия прав, а и с дясната ръка, бяха записани от казахстанеца. Canelo beats GGG via Majority Decision.



Sum that decision up in three words... #CaneloGGG2 pic.twitter.com/Rpq9fCTYqb — Sky Bet (@SkyBet) September 16, 2018 В деветия рунд и двамата пласираха добри леви прави, а не успяха да намерят чисто съперника с по-мощните си опити. Алварес бе по-разнообразен в атака, в сравнение с предишните минути, но Головкин също се постара да не му отстъпва, макар и двамата отново да не разчитаха на комбинации, а на единични изпълнения. 10-ата част също бе доста качествена, като бе белязана от мощни ляв-десен прав на Головкин, с които той направи достатъчно, за да спечели предимство. Алварес беше за кратко в беда в 11-ия рунд, когато Головкин го притисна, но успя да се измъкне и да поддържа дуела в средата на ринга и да разменя леви прави. Преди последните 3 минути обаче усещането бе, че мексиканецът се нуждае от нокаут за победата. Двамата зарадваха зрителите с разнообразните си атаки, независимо от умората, като Алварес вкара няколко хубави ъперкъта и комбинации от удари в тялото с крошета в главата. Мексиканецът бе по-активният от двамата и спечели и тази част, но Головкин изглеждаше уверен в аванса си в точките до момента. Телевизията, притежаваща правата за мача - НВО - счете, че резултатът е 116:112 в полза на казахстанеца. Съдиите обаче дадоха предимството за Алварес и отново поставиха противоречие върху мача - 114:114, 115:113, 115:113 за Канело.

