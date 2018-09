Словения продължава напред след страхотен обрат срещу Белгия

Incredibly tight 5th set between Belgium & Slovenia! The fans in Florence on the edge of their seats (if they're still in them)! Who gets this? #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @belreddragons @SloVolley pic.twitter.com/jkL5dzCSS4 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Tiebreak!! Slovenia wins the 4th 23-25 to force the 5th set after trailing Belgium 2-0! What a finish we have coming in Florence! #FIVBMensWCH



Match Centre is your spot for live stats & more: https://t.co/F58Ye3pPBC #volleyball #volleyballWCHs @SloVolley pic.twitter.com/zo0BgghNEi — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Big finish, for the set!! #3 Sam Deroo (@samderoo) flies in for the massive spike from the back to clinch the 2nd set for Belgium against Slovenia! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @belreddragons pic.twitter.com/KvCo5Pu9JO — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Националният волейболен отбор на Словения си осигури продължаване във втората фаза на Световното първенство в Италия и България. Воденият от треньора Слободан Ковач тим направи страхотен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (22:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:13) срещу Белгия в третата си среща от Група А, играна тази вечер пред около 6000 зрители в зала "Мандела Форум" във Флоренция.По този начин Словения има 3 победи от 3 мача и 8 точки във временното класиране в групата, с което на практика си подпечатаха участието си във втората фаза на шампионата на планетата. От друга страна това бе втора загуба за "червените дяволи", които с една победа и 3 точки запазват минимални шансове за продължаване напред. Утре (16 септември) словенците ще почиват, докато Белгия ще играе с Япония от 18,00 часа българско време."Червените дяволи" спечелиха сравнително лесно първите два гейма, след което изпуснаха шанса за победа, позволявайки на словенците да стигнат до тайбрек. В петия решителен гейм борбата бе за всяка точка, но в крайна сметка Словения показа по-голям характер и желание за победа и се поздравиха с крайния успех след 15:13 и 3:2.Най-полезен за словенския тим бе влезлият като резерва Ален Шкет с 21 точки (88% ефективност в атака) за победата. Тине Урнаут (1 блок, 1 ас и 38% ефективност в атака) добави още 18 точки за успеха. За белгийците Брам Ван Ден Дриес (2 блока и 48% ефективност в атака) и Сам Деруу (1 блок и 44% ефективност в атака) реализираха 18 и 17 точки, но и това не бе достатъчно за победа.Стийн Д'Хулст 1, Брам Ван Ден Дриес 18, Сам Деруу 17, Тома Русо 10, Симон Ван Де Вуурде 16, Пиетер Верхеес 7 - Луи Щоер-либеро (Матиас Валкиерс, Хендрик Тюрлинкс 2, Кевин Клинкенберг 1, Франсоа Лекат, Желе Рибенс-либеро)Деян Винчич 1, Митя Гаспарини 13, Тине Урнаут 18, Клемен Чебул 5, Ян Козамерник 10, Ален Пайенк 7 - Яни Ковачич-либеро (Ален Шкет 21, Тончек Щерн 2, Грегор Ропрет 2, Сашо Щалекар)