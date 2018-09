Иран с 3 от 3 във Варна (видео + снимки)

After a slow start in Varna, it's all joy for Iran as they defeat a resilient Cuba 3-1 (17-25, 25-18, 25-22, 25-19) and make it 3 out of 3 atop of Pool D.



Stats summary, photos and more here: https://t.co/4SarybXjNx#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @IRIVF pic.twitter.com/p3KGOged97 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Want to know how Cuba clinched the first set against Iran? With some tireless digs and good spikes like these



Join the game and check out the Match Centre: https://t.co/FboRa1Kc3M#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @IRIVF pic.twitter.com/XIDGR4i8NG — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Cuba stuns Iran and bags the first set 25-17! And Coach Nicolas Vives couldn't be more pleased



Follow the action at the Match Centre: https://t.co/PEEpF8nj6U#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @IRIVF pic.twitter.com/No5KIjldGs — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Iran reacts quickly and gets the 2nd set over Cuba 25-18 to delight their fans! Things are heating up in Varna



Match Centre with live stats and more: https://t.co/M8pqso4HQr#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @IRIVF pic.twitter.com/F7ex2ZchCz — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Cuba keeps working hard but Iran is finding a way through. It's an entertaining match in Varna!



3rd set could be vital so check out the Match Centre: https://t.co/x2ndrsAgxJ#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @IRIVF pic.twitter.com/mTzqQyhW1N — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Iran had to struggle but ended up making it 2-1 over Cuba! It's 25-22 for the Asian powerhouse and now they are the ones in control...



Match Centre with live stats and more https://t.co/iOhJyZ12pT#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @IRIVF pic.twitter.com/ZXAycgtevJ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 15, 2018

Шампионите от Азиатските игри от Иран записаха трета поредна победа на Световното първенство в Италия и България. След успехите си над Пуерто Рико и България, днес "персите" обърнаха и надделяха над Куба с 3:1 (17:25, 25:18, 25:22, 25:19) в третия си мач от Група D, игран тази вечер пред над 1000 зрители в зала "Конгресна" на ДКС във Варна.Така момчетата на Игор Колакович излязоха начело във временното класиране в групата с 3 победи от 3 мача и на практика си подпечатаха продължаването си във втората фаза на Мондиал 2018. За Куба пък това бе трета поредна загуба, като са на предпоследното 5-о място без спечелена точка. Утре (16 септември) Иран ще почива, докато кубинците ще играят срещу България от 20,40 часа.Срещата започна равностойно с 4 изравнявания на резултата, след което Куба поведе с 2 точки при 6:4. При първото техническо прекъсване резултатът бе 8:6 за волейболистите от Острова на свободата. След прекъсването последваха две равенства, след които кубинците реализираха 3 поредни точки и поведоха с 12:9. Иранците успяха да намалят пасива си до точка, но последва нова серия от три поредни точки за Куба и 15:11 в тяхна полза. При второто техническо прекъсване резултатът бе 16:12. Кубинците продължиха с добрата си игра и отново направиха серия след прекъсването от три поредни точки след по една успешна атака и блокада и грешка на иранците в атака и дръпнаха със 7 точки - 19:12. Куба изпусна 2 геймбола, но спечели напълно заслужено първата част с 25:17.Иранците поведоха в началото на втората част с 3 точки - 5:2, но допуснаха кубинците да изравнят при 7:7. При първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за Иран. "Персите" започнаха да трупат преднина след добра игра в атака и защита, която достигна до 4 точки при 13:9. При второто техническо прекъсване резултатът бе 16:11 за Иран. Азиатците поведоха с 8 точки при 22:14, но кубинците направиха серия от три поредни точки, благодарение на отличния си начален удар и намалиха изоставането си по 5 точки - 17:22. До края на гейма иранците не срещнаха проблеми и го спечелиха с 25:18 и изравниха резултата - 1:1.И през третата част иранците започнаха по-добре и поведоха с 3 точки при 6:3, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:5 за Иран. След прекъсването кубинците реализираха 3 поредни точки и изравниха при 8:8. До второто техническо прекъсване, което бе при 16:15 за Иран, резултатът се движеше точка за точка и бе изравняван 7 пъти. Иранците поведоха с 3 точки при 19:16. В края на гейма кубинците успяха да намалят пасива си до точка - 22:23, но силите им не стигнаха за обрат и Иран спечели третата част с 25:22.В началото на четвъртата част иранците поведоха с 2 точки при 5:3, а при първото техническо прекъсване водеха с 8:4. След 9:5 за Иран кубинците показаха много добра игра и реализираха три поредни точки и намалиха изоставането си до 1 точки - 8:9. Това принуди треньорът на "персите" Игор Колакович да поиска прекъсване. След 10:8 за азиатците Куба успя да реализира четири поредни точки и не само изравни при 10:10, но и поведе с 2 точки при 12:10. Иран, обаче, показа класа, отбеляза 4 поредни точки и поведе с 2 точки при 14:12 най-вече заради страхотните изпълнения на начален удар на Амир Гафур. При второто техническо прекъсване резултатът бе 16:13 за иранците. До края на гейма иранците нямаха проблеми и го спечелиха с 25:19 и съответно мача с 3:1.Най-полезни за иранския тим бяха Амир Гафур (2 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака) и Мохамадджавад Манавинезхад (1 блок и 50% ефективност в атака) с 14 и 13 точки за победата. За кубинците над всички бе Осниел Мелгарехо с 22 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за победа.Адриан Гойде 3, Осниел Мелгарехо 22, Мигел Гутиерес 15, Роами Алонсо 10, Ливан Осориа 9, Мигел Лопес 9 - Йоандер Гарсия-либеро (Хесус Хайме 2, Йоан Леон 2, Марлон Ерера, Хавиер Консепсион, Ливан Диас)Мир Саеид Маруфлакрани 6, Амир Гафур 14, Мохамадджавад Манавинезхад 13, Али Шафиеи 10, Милад Ебадипур 5, Сейед Мохамад Мусави 10 - Махди Маранди-либеро (Фархад Гаеми 2, Сабер Каземи, Мохамад Вади, Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро)