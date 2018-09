Франция отново е на финал в "Купа Дейвис"

Удивително представяне на завърналия се специално за надпреварата Жулиен Бенето и партньора му Никола Маю върна Франция на финала на "Купа Дейвис". Дуото се наложи над Марсел Гранойерс-Пуйол и Фелисиано Лопес с 6-0 6-4 7-6(7), като третият сет бе истинско зрелище.

Вчера французите записаха две победи на сингъл и продължават напред в турнира. Предстои им да защитават титлата си срещу Хърватия или САЩ.

Началото на мача бе феноменално за Маю и Бенето, които загубиха само четири точки в първия сет!

What a moment for @julienbenneteau



He retired after the #USOpen, came back for the #DavisCup semifinal, and produced a sensational performance to send France into the #DavisCupFinal!



pic.twitter.com/7zBfcsKCVG