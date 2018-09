Страстите се разгорещиха между Канело и Головкин на кантара (видео)

Най-голямата битка в бокса през 2018 година между Саул Алварес - Канело (49-1-2, 34 KO) и Генади Головкин (38-0-1, 34 KO) обещава зрелище и вълнения, особено след като на официалния кантар страстите между двамата се разгорещиха. За разлика от първия им дуел миналата година, завършил със скандално равенство, този път двамата имат личностна вражда, провокирана от факта, че реваншът се забави, заради положителната допинг проба на Канело.

HYPED AF!



The fighters face-off for the first time all fight week and @Canelo explodes!!



We cannot wait for tomorrow night LIVE on @hboboxing #PPV #CaneloGGG2



RT for @Canelo

Like for @GGGBoxing pic.twitter.com/oroWo3zFC4 — Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) September 14, 2018

GGG = 159.6lbs

Canelo = 159.4lbs



Both fighters make weight and face-off.



Ladies and gents, we have ourselves a rematch! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/IteACbTImr — Watch #CaneloGGG2 live on BT Sport Box Office (@BTSportBoxing) September 14, 2018

След кантара пък двамата трябваше да бъдат разтървавани от антуражите си, за да не се стигне до “предпремиера” на дуела им няколко часа преди “откриването”. Мачът е рано сутринта в неделя българско време (около 07:00 часа).

Двамата дори отказаха да направят традиционното измерване с поглед след официалната им пресконференция, както и да участват заедно в класическите промотиращи предавания покрай дългоочаквания сблъсък.Головкин се оказа незначително по-тежък на везните - 72.393 кг, докато съперникът му закова стрелките на 72.230 кг.Kaзахстанският нокаут артист ше защитава световните си титли на Световния боксов съвет и Световната боксова асоциация, а Канело е заложил на карта престижния пояс на списание “Ринг”, както и реномето си на наследник на шампионския трон в средна категория след победата през 2015-а над тогавашния крал Мигел Кото.