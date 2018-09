Тенис Шаповалов със страхотен обрат в "Купа Дейвис" 15 септември 2018 | 09:20 - Обновена 0 0 0 0 0 Младата звезда на канадския тенис Денис Шаповалов постигна втора победа за своята родина в двубоя срещу Холандия от "Купа Дейвис", игран в Торонто. Това той постигна след фантастичен обрат срещу Робин Хаасе с 3:6 3:6 7:5 6:3 6:4. Мачът продължи 3 часа и 36 минути, като най-оспорван беше именно петият сет, където 19-годишният тенисист губеше с 1:3, но успя отново да обърне развоя на срещата и да я спечели. What a performance from @denis_shapo who comes back from 2 sets down to defeat Haase 36 36 75 63 64!!



20 #DavisCup pic.twitter.com/OpqhMfhK1g — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2018 По-рано през деня Милош Раонич донесе първия успех за Канада в съперничеството след безапелационното 6:3 6:2 6:2 над Тиймо де Бакер. 20-ият в света исполин заби 23 аса срещу 236-ия в световната ранглиста. An emphatic end to a convincing win for @milosraonic! The big-serving Canadian gives his nation a 1-0 lead



10 #DavisCup pic.twitter.com/fnUCyuXStf — Davis Cup (@DavisCup) September 14, 2018 Днес ще се изиграе двубоят на двойки между Даниел Нестор и Вашек Поспишил (Канада) и Матве Миделкоп и Жан-Жулиан Роже (Холандия), а утре противниците в индивидуалните мачове ще се разменят и така Шаповалов ще се изправи срещу Де Бакер, а Раонич - срещу Хаасе. Играе се до три победи в пет срещи.

Още по темата

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 242

1