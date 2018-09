Аржентина се справи с Доминиканската република за първата си победа (видео + снимки)

How about that! Numerous great saves by Argentina in this rally, then it's #6 Cristian Poglajen (@CrisPoglajen) with the big hit at the end to finish it & snag the point from Dominican Republic! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @Voley_FeVA pic.twitter.com/II0ZwTyPYs — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 14, 2018

Старши треньор: ХОСЕ АЛЕКСАНДЪР ГУТИЕРЕС.





Волейболистите от националния отбор на Аржентина постигнаха своята първа победа на Мондиал 2018 в Италия и България. Възпитаниците на легендарният Хулио Веласко се справиха с Доминиканската република и спечелиха с 3:0 (26:24, 25:15, 25:15) във втория си мач от Група А на турнира, игран късно тази вечер пред едва около 1000 зрители в "Мандела Форум" във Флоренция.Така "гаучосите" имат 1 победа, 1 загуба и 3 точки, с което запазват реални шансовете си за продължаване напред на Световното първенство. За тимът на Доминиканската република пък това бе трета поредна загуба и той е на последното 6-о място в групата без спечелена точка до момента и само един единствен гейм. Днес (15 септември) Аржентина ще играе срещу домакините от Италия от 22,15 часа българско време, докато доминиканците ще почиват.Аржентинците имаха проблеми само в първия гейм, който измъкнаха много трудно с 26:24. След това Аржентина наложи играта си и спечели следващите две части с убедителното 25:15 и 25:15, а с това и мача с 3:0.Най-полезни за Аржентина бяха Кристиан Поглажен (1 блок и 58% ефективност в атака) и Себастиан Соле (6 блока! и 56% ефективност в атака) с 12 и 11 точки за успеха. За Доминиканската република Хенри Тапиа (46% ефективност в атака) и Хенри Лопес (1 ас и 53% ефективност в атака) реализираха по 11 точки.Максимилиано Кавана 1, Факундо Конте 8, Кристиан Поглажен 12, Хосе Луис Гонсалес 3, Агустин Лосер 2, Себастиан Соле 11 - Алексис Гонсалес-либеро (Бруно Лима 9, Пабло Крер 8, Томас Лопес 8, Лучано Де Чеко, Мартин Рамос 1, Игнасио Фернандес-либеро)Франсиско Лопес, Хенри Тапиа 11, Хенри Лопес 11, Феликс Ромеро 5, Байрон Валдес 3, Ричи Паулино 1 - Енгер Миесес-либеро (Ектор Крус 4, Хайро Перес 2, Адалберто Гонсалес)