Русия се разправи бързо с Тунис (видео + снимки)

Russia proved too strong for Tunisia in pool C, wrapping up the match in straight sets (25-19, 25-6, 25-19) in Bari. The Russians reached their second win at the #FIVBMensWCH.



Stats, photos and the game report here: https://t.co/F6HjBVVRLs#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/fM4ocJpTf5 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 14, 2018

Russia gets the first set 25-19 against Tunisia in pool C, paving the way for their second victory at the #FIVBMensWCH.

Wanna see what’s going on in Bari? https://t.co/12Xf7x6M2K#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/gvqS6oyHEN — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 14, 2018

Monster block!

Russia’s #18 Egor Kliuka scores after a massive one over Tunisia’s #10 Hamza Nagga.

The Russians lead 2-0 (25-19, 25-6) in pool C.



Stats, photos and more on this game in Bari: https://t.co/cUpSVCQ3nK#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/bGzFMa3YuQ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 14, 2018

Russia is cruising past Tunisia. The European champions closed the 2nd set 25-6 and now lead 2-0 in Bari.



Follow the action in pool C: https://t.co/p4vu1qPBEx#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/vB56qpRn60 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 14, 2018

Старши треньор: АНТОНИО ДЖАКОБЕ.





Победителят във волейболната Лига на нациите Русия записа втора разгромна победа на Световното първенство в Италия и България. Воденият от треньора Сергей Шляпников тим буквално се разправи с Тунис и го би бързо с 3:0 (25:19, 25:6, 25:19) във втората си среща от Група С, играна тази вечер пред едва 550 зрители в зала "Пала Флорио" в Бари.По този начин "Сборная" излезе начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки и на практика се класира за следващата фаза на шампионата на планетата. От друга страна това бе втора загуба за Тунис, който остава на последното 6-о място в Група С без спечелена точка и гейм до момента. Утре (15 септември) Русия ще спори със САЩ, които също са с 2 успеха до момента, от 21,30 часа българско време в един от големите мачове в групата, а преди това тунизийците ще играят със Сърбия от 18,00 часа.Руснаците не срещнаха никакви проблеми срещу непретенциозния състав на Тунис, като дори спечелиха втория гейм с, което може да се приеме за истинско унижение за африканците.Най-резултатни за Русия станаха Максим Михайлов (2 блока, 2 аса и 70% ефективност в атака) и Егор Клюка (1 блок и 75% ефективност в атака) с 11 и 10 точки за победата. За Тунис Хамза Наджа завърши със скромните 9 точки.Александър Бутко 2, Максим Михайлов 11, Егор Клюка 10, Дмитрий Волков 7, Артьом Волвич 7, Дмитрий Мусерский 2 - Алексей Вербов-либеро (Илияс Куркаев 7, Юрий Бережко 3, Виктор Полетаев 3, Иля Власов, Сергей Гранкин, Алексей Родичев, Александър Соколов-либеро)Мохамед Али Бен Отмен 1, Хамза Наджа 10, Амен Алах Хмиси 7, Набил Милади 4, Омар Агреби 4, Халед Бен Слимене 2 - Ануер Тауерги-либеро (Маруан М'рабет, Елиес Карамосли 1, Уасим Бен Тара 1, Али Бонгуи 5, Мохамед Ридене-либеро)