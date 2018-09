Франция без Нгапет с чиста победа над Египет в Русе (видео + снимки)

The game between France @FFVolley and Egypt closes the action in Pool B for this Friday! The Europeans lead the Group with 2 victories and 7 points.



Финалистът във волейболната Лига на нациите Франция се върна на победния път на Световното първенство в Италия и България, като записаха втора победа на шампионата. След драматичната загуба от олимпийския шампион Бразилия с 2:3 гейма късно снощи, днес "петлите" се наложиха категорично над Египет с 3:0 (25:22, 25:23, 25:16) в третия си мач от Група В, игран тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Арена Монбат" в Русе.Така, след поражението от "Селесао" вчера, момчетата на Лоран Тили показаха как бързо могат да се вдигнат и да спечелят. Франция излезе начело във временното класиране в групата с 2 победи, 1 загуба и 7 точки, с което на практика се класира за следващата фаза на Мондиал 2018, но е с мач повече от Бразилия, която почиваше днес. За "фараоните" това бе трета поредна загуба и те са на последното 6-о място в Група В без шансове за продължаване напред. Утре (15 септември) и двата отбора почиват, а в неделя (16 септември) французите ще играят срещу Холандия, а Египет с Китай в своебразното дерби на аутсайдерите в групата.С оглед на очертаващата се лесна среща Лоран Тили даде почивка на звездата Ървин Нгапет, като на негово място цял мач игра Тибо Росар. Това даде кураж на волейболистите на Египет, които се опитаха да се противопоставят максимално на именития си съперник, като доста го затрудниха в първите два гейма. В третата част, вече, Франция показа класата си и спечели с категоричното 25:16, а с това и мача с 3:0.Именно Тибо Росар стана най-полезен за френския тим с 13 точки (1 блок, 3 аса и 60% ефективност в атака) за победата. Влезлият като резерва Жан Патри пък добави още 12 точки (2 аса и 91% ефективност в атака) за успеха. За отбора на Египет звездата Ахмед Абделхай завърши с 14 точки (1 ас и 50% ефективност в атака).Бенжамен Тонюти 1, Стефан Бойер 4, Тибо Росар 13, Кевин Тили 2, Бартелеми Шинениезе 10, Никола Льо Гоф 8 - Женя Гребенников-либеро (Антоан Бризар, Жан Патри 12, Жулиен Линеел 7, Дарил Бултор 2)Абдалах Абдалах, Ахмед Абделхай 14, Абделрахман Сеуди 9, Ахмед Шафик 8, Мостафа Ибрахим 6, Мохамед Масуд - Ахмед Абделаал-либеро (Омар Хасан, Хосам Абдала, Рашад Атиа 1, Хишам Еуаис 1, Мохамед Елхалим 3, Шериф Али-либеро)